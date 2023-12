Jhonny Rivera fue agredido por mujer en aeropuerto: "me dio rabia"

A lo largo de los años, Jhonny Rivera ha sido uno de los líderes del género en la música popular y eso es lo que ha cautivado a sus millones de fanáticos quienes disfrutan de sus temas a diario. No obstante, algunos de estos seguidores han sobrepasado los límites y han llegado a incomodar un poco al artista que siempre ha estado abierto a ellos.

Con besos en la cara, abrazos a la fuerza y hasta con su ropa dañada, Rivera ha pasado por algunos momentos incómodos con sus seguidores. Sin embargo, más allá de esto, el cantante ha terminado pocas veces lastimado.

Jhonny fue agredido por fanática

Para este 2023, el cantante colombiano se encuentra haciendo sus últimos conciertos en distintas ciudades y municipios del país. Esto ha hecho que a Rivera se le vea muy frecuente en los aeropuertos, lugar donde fanáticos se han agolpado para pedirle fotos y autógrafos.

Bajo este contexto, el pasado jueves 14 de diciembre, Jhonny pasó un fuerte altercado con una fanática que lo agredió por una foto, algo que lo sacó de casillas.

De acuerdo a lo relatado por el cantante, este se quedó varios minutos en las instalaciones del aeropuerto para compartir con varios seguidores. Sin embargo, al momento de caminar, el solista sintió un fuerte jalón hacia atrás que lo alertó.

"Me quedó doliendo", Jhonny Rivera

“Me cogió una señora del brazo y me jaló hacia atrás duro: ‘venga, que usted no se puede ir sin la foto’. El jalón fue tan duro que me quedó doliendo el hombro y a mí me dio rabia, entonces yo forceje el brazo y ella me jaló más duro", contó.

Y agregó: "Entonces, claro, yo soy más fuerte y gané. La gente vio y nadie más me pidió fotos ahí. ¿Qué pudo pensar la gente?, que yo soy grosero y no fue así, solo que no me gusta que me pidan fotos a la mala”.

Para finalizar, Rivera aseguró que pocas veces ofrece fotos en el aeropuerto porque pierde el vuelo o se retrasa su itinerario.