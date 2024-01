Jhonny Rivera reveló la sorprendente razón por la que no podría tener hijos con Jenny López

Durante los últimos meses, Jhonny Rivera y Jenny López, reconocidos cantantes de música popular, han estado bajo el foco de todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta la relación que llevan desde hace algunos meses, y que ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores de los artistas.

A pesar de que han recibido muchas críticas por medios de las redes sociales, Jhonny Rivera y Jenny López abren un espacio para que sus seguidores interactúen con ellos, haciéndole preguntas sobre su vida privada y sentimental, teniendo en cuenta la diferencia de edad que se presentan entre las celebridades.

Preguntas de los seguidores a Jhonny Rivera y Jenny López

Una de las preguntas que más frecuentemente le hacen los cibernautas a los cantantes es sobre su futuro como pareja, sobre si tienen pensando formar un hogar y los proyectos que tienen tanto en la vida privada como en la laboral, en donde van a sacar una canción en conjunto en los próximos días y la cual será denominada ‘Culpables’.

Sin embargo, uno de los temas que más ha generado curiosidad entre todos los aficionados de los cantantes es si planean en tener hijos o no, dejando una sorprendente respuesta de Jhonny Rivera, quien en la interacción con sus seguidores dejó una inesperada respuesta sobre sus futuros hijos.

Razón por la que Jhonny Rivera no podría tener hijos

Recientemente, Jhonny Rivera tomó la decisión de explicarle a todos sus seguidores la razón por la que él cree que no podría tener más hijos, recordado que, el único hijo que tiene el reconocido cantante es Andy Rivera, cantante del género urbano y que ha realizado una exitosa carrera durante los últimos años.

La razón que dio a conocer el pereirano tiene que ver con la forma de criar, ya que afirma que es una persona ‘blandengue’ y permisiva, una acción que tuvo mucho que ver en la crianza de su hijo Andy Rivera.

“Yo no puedo tener hijos porque soy muy ‘blandengue’, le metí un regaño a Max por irse a pescar y ya vine a acariciarlo porque me dio remordimiento. ¿A ustedes les pasa así con sus hijos? Así era yo con Andy, yo ni lo regañaba”, aseguró el reconocido cantante

Ante esta explicación, el artista dejó claro uno de los motivos por los que no podría tener hijos, no obstante, no se sabe si Jenny López y Jhonny Rivera estarían mirando la posibilidad de formar una familia y tener hijos.