‘La Liendra’ fue víctima de los ladrones en su travesía para llegar a la Cordillera de Los Andes

Durante los últimos días, el reconocido creador de contenidos ‘La Liendra’ dio a conocer a todos sus seguidores que viajará al punto de la Cordillera de Los Andes, lugar en el que el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya chocó con las montañas y terminó en medio de la nada, dejando a 16 sobrevivientes que en medio de la tragedia pudieron sobrevivir y vencieron la muerte.

Este punto, que se ubica entre Argentina y Chile, actualmente es visitado por personas que quieren tener un acercamiento con la historia y tener un recuerdo (fotografía) con los restos del avión, además de realizar un pequeño homenaje a las víctimas que fallecieron en el trágico accidente aéreo.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene este punto en la historia del mundo, ‘La Liendra’ tomó la decisión de partir de Medellín con rumbo al Valle de las Lágrimas, como es conocido este lugar, dejando claro que la idea de este viaje es conocer y realizar un blog para que sus seguidores tengan más conocimiento sobre este lugar.

Por medio de sus redes sociales, el creador de contenido dio a conocer que llegó a Argentina, y este miércoles 24 de enero iba a comenzar su viaje rumbo a Malargüe, ciudad del país ‘Gaucho’, dejando claro que tuvo que pagar un valor que no quiso revelar para que una persona lo acercará a este punto donde salen las expediciones a sitio turístico.

La Liendra fue víctima de los ladrones en Argentina

Sin embargo, ‘La Liendra’ dio a conocer que la persona que había contratado para qué lo llevará al pueblo lo estafó, puesto que nunca llegó al punto acordado y lo bloqueó del WhatsApp, haciendo que el pereirano perdiera el dinero acordado, el cual fue la mitad de lo pactado.

Declaraciones de la Liendra tras el robo

“La persona que me iba a llevar hasta Malargüe me robó. El man me tiene esperando una hora y media y me dice que ya llega y no llegó. Ahora no le llegan los mensajes y no puedo ver su foto de WhatsApp. Me robó. Estoy un lugar afuera de la ciudad y voy a esperar si alguien me puede llevar”, aseguró el reconocido creador de contenidos.

Al igual, La Liendra dio a conocer que cómo sea buscará llegar al lugar donde inicia la expedición, pues a pesar de lo acontecido, buscará la oportunidad de llegar al punto y tener una nueva experiencia en su vida, la cual se la dará a conocer a todos sus seguidores.

Vale mencionar que el creador de contenido ha dado a conocer todo lo que ha sido este viaje por medio de sus historias de Instagram, en donde cuentan con millones de seguidores.