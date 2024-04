Jhonny Rivera compuso una canción inspirada en el adiós de Alejandro Estrada a Nataly Umaña

El pasado 10 de marzo, Alejandro Estrada conmocionó a La Casa de los Famosos con su visita. El actor cucuteño, de 44 años, le devolvió su anillo de compromiso a Nataly Umaña y le puso fin a una relación de 12 años. Pues bien, las palabras del nortesantandereano inspiraron a Jhonny Rivera, quien compuso una canción con el permiso del futuro participante de MasterChef Celebrity 2024.

Estrada fue invitado por 'El Jefe' al reality del Canal RCN y la app de ViX para que se desahogara. Recordemos que antes de su visita, el nortesantandereano pudo hacerle unas preguntas a la modelo tolimense sobre su romance con el panameño Miguel Melfi. Umaña tuvo que estar 'congelada' durante la estadía de su ahora exesposo y no pudo contener las lágrimas.

"Lo que vengo a hacer hoy precisamente es mi voto de confianza en ti y en mí para un futuro diferente. Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, todas las que hemos tenido, todas las retiro, pero no retiro mis buenos deseos para ti, porque te lo mereces todo", le dijo Estrada a la ibaguereña.

Pero eso no fue todo. El actor de novelas como 'Tormenta de amor' y 'Venganza' le dio las gracias a Umaña. Le deseó felicidad en el futuro y con un beso salió por la puerta de la Casa más famosa de todo Colombia.

“Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, concluyó.

Jhonny Rivera compuso una canción inspirada en Alejandro Estrada

En un video compartido en sus redes sociales, el cantante pereirano reveló su admiración por Estrada, quien a pesar del momento tan difícil que estaba atravesando mantuvo la decencia en todo momento. “No retiraba sus 'buenos deseos' hacia ella, que a pesar de todo siempre le deseaba lo mejor porque se lo merecía”, dijo 'El Caballero de la Música Popular'.

Después de oír el discurso del actor cucuteño, el artista risaraldense reflexionó y las palabras empezaron a tomar forma. “Me desperté con esa temática 'mis buenos deseos para ti', me rondó tanto cuando me acosté, que me senté y la escribí, de principio a fin la escribí”, agregó Rivera.

Jhonny Rivera le pidió la 'bendición' a Alejandro Estrada

“Alejandro con tanta vergüenza quisiera que escucharas una canción que escribí y está basada en sus palabras, pero yo quiero que la escuches a ver qué opinas y con todo el respeto del mundo quiero que sepa que esa canción no sale si usted dice que no salga porque yo quiero ser muy prudente”, le escribió Rivera.

Afortunadamente, el reconocido intérprete colombiano le dio el visto bueno a la canción y le deseó el mayor de los éxitos.

