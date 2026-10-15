Johanna Fadul volvió a quedar en embarazo tras dolorosa pérdida de sus gemelas

Johanna Fadul y Juanse Quintero, confirmaron a través de sus redes sociales que están a la espera de un nuevo hijo. A través de una emotiva publicación, los actores vuelven a vivir una etapa en sus vidas que hace años no experimentaban.

Es importante recordar que en 2015, cuando estaban a la espera de sus gemelas, Antonella y Anabella, sufrieron la pérdida de ambas cuando tenían 7 meses de gestación, por lo que pasaron por un duro proceso para sobrellevar este episodio.

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de La Casa de los Famosos explicó su felicidad por vivir una nueva etapa en sus vidas.

Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!

¿Qué pasó con las gemelas de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

En 2015, Johanna Fadul y Juanse Quintero esperaban el nacimiento de sus gemelas, Antonella y Anabella. Sin embargo, cuando la actriz cursaba aproximadamente el séptimo mes de gestación, recibieron un diagnóstico médico que comprometió la vida de las niñas y finalmente, ambas fallecieron.

En declaraciones que la actriz ha entregado a medios de comunicación a lo largo de los años, explicó que una de sus hijas presentó una complicación cerebral asociada a una transfusión feto-fetal, un problema que puede presentarse en embarazos gemelares en los que las bebés comparten la placenta. La otra niña también sufrió complicaciones y ninguna logró sobrevivir.

La experiencia marcó profundamente a la pareja. En septiembre de 2025, Fadul volvió a hablar públicamente de sus hijas y recordó el proceso médico y emocional que atravesaron. También contó que ella y su esposo recibieron acompañamiento para afrontar la pérdida.

¿Qué ha dicho Johanna Fadul sobre volver a ser mamá?

En 2022, la actriz se refirió a los comentarios que circulaban sobre la posibilidad de que ella o su esposo tuvieran dificultades para concebir. En ese momento, aclaró que no habían vuelto a tener hijos porque no lo habían decidido, y no porque alguno de los dos tuviera un problema de fertilidad, según explicó en un video que publicó en sus redes sociales.

Ahora, con el anuncio de su nuevo embarazo, Johanna Fadul y Juanse Quintero comparten con sus seguidores una noticia que abre una nueva etapa en su vida familiar. Por el momento, en la publicación citada no se precisaron detalles sobre el tiempo de gestación ni la fecha prevista para el nacimiento del bebé.