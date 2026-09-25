¡Sorpresivo! Importante exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia reveló que está en embarazo

En las últimas horas, una exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 informó que se realizó una prueba de embarazo y que el resultado fue positivo.

Se trata de Yuli Ruiz, la modelo, empresaria y creadora de contenido que es oriunda de Calarcá, Quindío, y tiene 32 años.

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En una primera historia de Instagram, Yuli publicó una historia en la que se le vio pensativa y planteó que la vida puede cambiar en cualquier momento.

Además, posteriormente, subió un video en el que mostró que la prueba de embarazo arrojó un resultado positivo.

Así fue como Yuli Ruiz, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, confirmó que está embarazada

En la primera foto publicada por Yuli Ruiz, ella se dejó ver con lágrimas a los ojos, se llevó sus manos a la cabeza y escribió lo siguiente:

Y de repente todo cambia.

Adicionalmente, en la grabación difundida en su cuenta oficial de Instagram también apareció llorando en un baño y puso en evidencia su prueba de embarazo frente a la cámara.

"¿Cómo voy a estar embarazada?", le respondió la modelo en ese momento a un hombre que ingresó a buscarla y le preguntó la razón por la que lloraba.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Yuli Ruiz tras su prueba de embarazo positiva?

Tras el contenido compartido por Yuli Ruiz, las reacciones en las redes sociales han estado divididas.

"¿Será que es verdad?", "un hijo es una bendición", "ese bebé te dará fuerza", "tus fans te apoyamos", "no sé si es teatro", "puede ser marketing" y "ojalá no sea un juego", han sido algunos de los comentarios en las redes sociales.