Joven revela cómo se siente estar en coma y su testimonio se vuelve viral

A través de las redes sociales, una joven compartió un impactante testimonio sobre cómo es vivir un estado de coma.

El relato de Claudia Galdámez sobre su experiencia en coma

Claudia Galdámez, una joven guatemalteca, narró en redes sociales cómo percibió el tiempo, el espacio y sus sensaciones mientras estuvo en coma. Su experiencia rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

“Sentía que estaba en un limbo. No percibía el tiempo ni los días que pasaban; eran solo momentos. Y cuando desperté, sentí como si solo hubiese parpadeado muy despacio”, contó.

La joven explicó que llegó a este estado tras un grave accidente de tránsito. Afirmó que, aunque tenía los ojos cerrados, podía visualizar la habitación del hospital y no experimentó dolor durante todo el proceso.

¿Vivió experiencias paranormales?

Claudia relató que, en una ocasión, una enfermera se acercó cuando ella suplicaba por un vaso de agua. Sin embargo, al despertar descubrió que dicha enfermera no existía, por lo que cree que pudo haberse tratado de un “ángel”.

También comentó que vio a una pareja de adultos mayores y la mujer estaba cubierta con una manta mientras su esposo lloraba y la consolaba. Al despertar, supo que la pareja realmente se encontraba en el hospital; la mujer estaba en coma por hipotermia y él la acompañó durante todo el tiempo.

“Es algo extraño porque, al despertar, aunque veía claramente que estaba en una habitación de hospital, mi lógica aún no funcionaba. No comprendía que había tenido un accidente. Una de las primeras cosas que pregunté fue dónde estaban durmiendo mis papás. Mi papá me dijo: ‘Estamos afuera, durmiendo en el carro. No te preocupes, aquí estamos’”, recordó.