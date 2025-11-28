114 pacientes en UCI de la Nueva EPS tuvieron que ser trasladados por el no pago de la deuda a clínicas y hospitales

A pesar de que la intervenida Nueva EPS se había comprometido a pagar su deuda con las clínicas de Aguachica, Cesar, en un 80%, el lunes 24 de noviembre, sus pacientes y 587 trabajadores de la clínica Valledupar se encuentran en el limbo, debido a que no cumplió.

La situación que más preocupación genera entre los pacientes de la Nueva EPS y sus familias es, quizás, que 114 personas en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) tendrán que ser trasladadas a otros centros asistenciales en las próximas horas, tras la suspensión del servicio.

Aunque, en total, son más de 53.000 los usuarios de la Nueva EPS que dejarán de ser atendidos en las clínicas de alta complejidad del Caribe colombiano. Solo en la región, la deuda de la entidad promotora de salud supera los 200.000 millones de pesos

Pacientes piden la ayuda de manera urgente:

Entre lágrimas, Karenis Vargas, familiar de un paciente con afectaciones renales, suplicó que “se solucione este problema, porque, como personas de bajos recursos, no hay manera de sacar a los enfermos adelante”.

Los pacientes que se encuentran hospitalizados serán remitidos a hospitales de primer y segundo nivel en otros municipios y se cree que la clínica Valledupar podría suspender de manera permanente sus servicios y dejar a su personal sin trabajo.

“En este momento, ya no se van a atender estos pacientes de la unidad renal, pacientes oncológicos, maternas… de pronto a pacientes que lleguen con alguna urgencia vital”, explicó a Noticias RCN la gerente de la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica, Cristina Elizabeth Portilla.

Nueva EPS ha generado todo tipo de quejas en la región:

La semana pasada, pacientes de la Nueva EPS y miembros del personal salud en Aguachica, Riohacha y Valledupar protestaron masivamente por los incumplimientos en el no pago de la deuda con clínicas y hospitales.

En la capital del departamento del Cesar marcharon rumbo a la Gobernación, donde lograron hablar con los secretarios de Gobierno y Salud y luego hacia las instalaciones de la Nueva EPS, en donde hablaron con su gerente.