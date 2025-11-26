Hassam, el reconocido comediante, volvió a reportarse desde un hospital: ¿cuál es su estado de salud?

En las últimas horas, Gerly Hassam Gómez Parra, el humorista que es reconocido como Hassam, tuvo que volver a asistir a una entidad médica.

El comediante, que en las últimas semanas tuvo que ser hospitalizado e, incluso, dejó de estar presente en el programa '¿Qué hay pa' dañar?', de la App del Canal RCN, para dedicarse de lleno a su recuperación, compartió una nueva foto que rápidamente despertó la curiosidad de sus internautas.

¿Cuál fue la razón por la que Hassam tuvo que asistir de nuevo a un hospital? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Hassam nuevamente se reportó desde un hospital

Hassam siempre se ha caracterizado por ser muy abierto al hablar y mostrar sus procesos médicos. En consecuencia, recientemente reveló que se encontraban realizándole un nuevo monitoreo.

"En cambio de aceite, tecno-mecánica", fue lo que escribió el comediante junto a una imagen en la que apareció canalizado.

A raíz de esa publicación, sus seguidores le han vuelto a pedir que se cuide y que siga a cabalidad cada una de las recomendaciones médicas.

No obstante, todo se habría tratado de un chequeo de rutina para tener claridad de cómo ha sido su evolución.

¿Cuáles han sido los antecedentes de salud de Hassam?

En el 2019, Hassam fue diagnosticado con mieloma múltiple, el tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas en la médula ósea.

Fue así como inició quimioterapia y, además, en el 2020 se realizó un trasplante de médula ósea e informó que ya no le habían vuelto a descubrir células cancerosas.

Además, recientemente, le habría detectado alteraciones en sus niveles de azúcar y le habrían pedido que siga una dieta estricta.