Joven se casó con un hombre 42 años mayor que ella que conoció en una aplicación de citas

Muchas personas consideran que ninguna historia de amor está exenta de críticas y que en cada una existen diferentes obstáculos. Sin embargo, hay quienes creen que cuando de verdad se ama no hay límites y que todos tienen derecho a construir sus relaciones como deseen.

En redes sociales se ha vuelto viral el caso de una pareja muy particular. Los dos se conocieron mediante una aplicación de citas en Filipinas hace más de siete años. ¿Lo curioso? se llevan 42 años de diferencia en edad.

La historia fue contada en el programa estadounidense 'Love Don't Judge'. Este matrimonio está conformado por Jackie, de 28 años, y David, de 70. Los dos se encontraron en esta plataforma cuando David estaba de visita en Filipinas, país en donde Jackie residía en ese entonces.

De acuerdo con el relato, hicieron 'match' en esta aplicación e inmediatamente comenzaron a salir. Su primer encuentro fue en un café y desde ese momento el amor comenzó a fluir inesperadamente.

“Nos conocimos cuando estaba en Filipinas. Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado por lo que vi”, señaló el estadounidense.

Por su parte, la joven argumentó que no vio fotos de David y que no tenía ni idea de cómo se veía hasta que lo conoció personalmente. Al llegar al sitio de encuentro, se dio cuenta que "era un caballero y fue muy amable".

Además de la edad, hubo otra gran barrera que limitaba este amor: la distancia. David debía volver a Estados Unidos, su país de residencia, con el miedo de que su relación con la Jackie no funcionara. Sin embargo, la extrañó tanto que decidió volver a Filipinas para verla nuevamente y de ahí surgió su matrimonio.

Su relación actual

La mujer afirma que contó con el apoyo de sus padres, quienes son incluso menores que su esposo. Su boda fue en Estados Unidos, pero su familia no pudo viajar para presenciar el evento: "Mis padres y mis hermanos no pudieron venir aquí . Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con ‘Dave’ porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor".

Actualmente, tienen una casa juntos. Jackie trabaja en una farmacia, apoya económicamente a su familia y los visita una vez al año en Filipinas. Por su parte, David es pensionado y la mayoría de sus ingresos los destina en su esposa.

Diariamente, esta relación recibe decenas de críticas debido a la evidente diferencia de edad. Sin embargo, aseguran que han aprendido a lidiar con las opiniones de los demás, puesto que su amor supera todas las barreras: "Creen que es mi abuelo, pero estamos enamorados. (Mi matrimonio) fue el mejor día de mi vida".

También se han vuelto muy reconocidos en TikTok, plataforma en la que realizan jocosos videos de su día a día y le demuestran al mundo lo genuino que es su amor, pese a que muchos digan lo contrario.