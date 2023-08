Los secretos de una trabajadora de 101 años para seguir activa

La historia de Jayne Burns ha recorrido el mundo en los últimos meses debido a que su vitalidad sorprende tanto que millones de personas de distintos países le piden consejos para mantener su capacidad de actividad, pues a sus 101 años continúa trabajando enérgicamente y sobretodo disfrutando de lo que hace.

En 1922 Jayne fue recibida por sus papás norteamericanos. Su madre murió con 40 años, y su padre a los 65, por lo que desde hace décadas, a pesar de haberse jubilado, opta por seguir trabajando con el objetivo de mantenerse activa y disfrutando de su vida.

En su adultez, esta mujer norteamericana se dedicó a ser contadora, pero desde hace más de 25 años trabaja en una tienda de Ohio, en Estados Unidos, cortando tela.

“Me gustaban las telas, así que el gerente me preguntó si quería trabajar. Empecé a trabajar con él y me gustó y me quedé”, dijo en entrevista con Today, señalando que todos los días que tiene turno debe conducir aproximadamente 20 minutos por carretera para llegar a su oficina.

Para 1995 a Burns le fue detectado un cáncer de colon y afortunadamente se recuperó, por lo que actualmente solo padece de artritis en sus manos y rodillas, una enfermedad que es normal para su edad.

En la entrevista con Today, esta mujer que se ha hecho viral en gran parte del mundo, entregó algunos consejos para todos aquellos que quieren seguir activos en sus vidas y que por algunas razones optan por hacerse pasivos.

“Tienes que seguir moviéndote y no sentarte en casa todo el día”, expresó Burns, quien considera que toda su vida fue bastante activa, donde combinaba su vida laboral con actividades que la divertían como los bolos, el golf y el deporte.

En su ideología por seguir activa a pesar de haber sobrepasado los 100 años, esta mujer admitió que lo único que le preocupa actualmente en la vida es que movilidad está viéndose un poco más reducida, pero que en realidad “no me doy cuenta que soy mayor”, señaló.