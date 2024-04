Evaristo Rendón no iba a ser interpretado por Julián Arango: ¿A quién le habían ofrecido el papel?

'Rigo' está más emocionante que nunca y el miércoles ocurrió un evento inesperado en la novela del Canal RCN. Evaristo Rendón, quien nunca dejó en paz a la familia de Rigoberto Urán, falleció en el patio de la cárcel, luego de sufrir un infarto. El papel de 'villano' no lo iba a interpretar Julián Arango, pues se lo habían ofrecido a otro actor de renombre.

Evaristo Rendón le hizo la vida imposible al 'Toro de Urrao', incluso después de que los paramilitares asesinaran a Rigoberto de Jesús Urán (Robinson Díaz), el padre del ciclista. Se inventó una hipoteca para endeudar a Aracely Urán de Urán (Sandra Reyes) y sus dos hijos, para dejarlos sin casa. Junto a Carmelo (Emmanuel Restrepo), su hijo, intentó que sellaran el hotel que había inaugurado junto a 'Chacho' (Sebastián Gutiérrez) y 'Jorgito' (Sebastián Toro). Pues bien, todas sus maliciosas acciones terminaron 'pasándole factura'.

Isidro Agudelo (Juan Pablo Acosta), quien lo ayudó por muchos años a ponerle obstáculos a los Urán, terminó confesando y Rendón fue encarcelado. Helena, una hija mayor del codicioso personaje, quiso reparar a las víctimas y terminó donando todas sus propiedades. Esta noticia causó estragos en el duelo de la prendería de Urrao, quien sufrió un infarto fulminante.

Pues bien, el papel que desarrolló Arando iba a pertenecerle a Robinson Díaz, quien terminó aceptando el rol del padre de 'Rigo'.

¿Qué dijo Robinson Díaz sobre el rol de Evaristo Rendón?

“Me llamaron para ser Evaristo, pero yo le dije que era muy largo porque tengo compromisos con teatro. Cuando me dijeron que hay otro, se llama ‘Don Rigo’ y es el papá, pero solo son 8 capítulos. Yo pedí que me mostraran, me puse a leer y dije no papá, es ese el personaje que me interesa en este momento de mi vida”, contó el talentoso actor antioqueño, en una conversación con 'La FM'.

Robinson Díaz habló de la trágica escena en la que murió el padre de 'Rigo'

“La escena es una radiografía de nuestro país, de los últimos 50 o 60 años de nuestra violencia invisible que hay en todo el territorio nacional. Es muy doloroso porque es la historia de campesinos que están a merced de fuerzas oscuras, que no tienen la posibilidad de defenderse de los grupos armados. Es la historia de la humillación que vive el campesino colombiano”, concluyó.