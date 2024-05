Julián Trujillo ‘sin pelos en la lengua’ contra La Segura en la Casa de los Famosos

La última semana dentro de la Casa de los Famosos es bastante inusual, esto teniendo en cuenta las decisiones que tomó el Jefe dentro del reality, pues le informó a todos los participantes que habrá dos eliminados en la semana, cambiando el cronograma que se había manejado dentro de la producción del Canal RCN y la app ViX.

El primer eliminado se dará a conocer este miércoles 8 de mayo, es por eso que los integrantes de la placa tuvieron su respectivo brunch antes de la gala de eliminación. Allí, Julián Trujillo, La Segura, Alfredo Redes, Camilo Pulgarín y Diana Ángel tuvieron la oportunidad de compartir un momento, el cual se fue calentando tras la palabra de Trujillo a Natalia.

Julián Trujillo le cantó la tabla a La Segura dentro de la Casa de los Famosos

En medio del brunch Julián Trujillo aprovechó la oportunidad para hablar sobre las diferencias que ha tenido con La Segura dentro de la Casa de los Famosos, dejando claro que hay comportamientos con los que no está de acuerdo y que se tiene que ceder un poco para que la convivencia dentro de la casa sea un poco más amena.

“Mira Natalia, yo siento que honestamente y con todo respeto, tú siempre quieres que todo el mundo actúe de la manera en la que tú actúas y lo puedo entender, en tu forma positiva, en tu forma de ser, tú eres una mujer que siempre dice lo que quiere”, aseguró Julián Trujillo en medio del desayuno.

Además, agregó que el mundo está lleno de personas que no tienen el mismo pensamiento que uno, es por eso que es necesario tener una comprensión con la demás gente y no pedir acciones y pensamientos iguales, pues eso es pasar por encima de las personas y no ser empáticas, una cualidad que no brilla en la sociedad.

Consejo de Julián Trujillo a La Segura en la Casa de los Famosos

Por último, Julián Trujillo le dio un consejo a la Segura, dejando claro que depende de uno cómo ve las situaciones que se van presentando día a día, puesto que el ‘team papillente’ siempre inicia pensando lo peor a lo mejor.

“Te invito a que en cada situación que pase con el rival, el otro equipo al que tanto atacan, arranquen del primer escenario, el mejor hasta el peor, pero ustedes siempre arrancan del peor al mejor, eso solo una invitación, pueden hacerlo o no hacerlo, pero inténtalo”, finalizó Julián Trujillo.

Vale mencionar a todos los seguidores de la Casa de los Famosos que este miércoles 8 de mayo hay una nueva gala de eliminación y los concursantes anteriormente mencionados están en riesgo de salir de la casa más famosa de Colombia.