Karen Sevillano reveló en qué gastará los 400 millones de pesos: Pantera recibirá una 'tajada'

El lunes pasado, se transmitió el capítulo 128 de La Casa de los Famosos, en el cual se dio a conocer al ganador de la primera edición de la producción del Canal RCN y la app de ViX. Karen Sevillano, Julián Trujillo, Miguel Melfi y Sebastián González se disputaron los 400 millones de pesos. La creadora de contenido caleña, de 29 años, recibió 51.27% de los votos y se llevó el premio mayor. Pues bien, ya reveló en qué gastará el dinero.

Sevillano, quien ganó el primer liderazgo del reality (fue el único que logró reclamar a lo largo de las 15 semanas en las que existió este cargo), recibió el apoyo de sus seguidores de principio a fin. Con casi tres millones de seguidores en Instagram, se posicionó como una de las participantes a vencer. Su amistad con La Segura influyó en el alto porcentaje que recibió en la última gala, el cual le permitió superar a Trujillo (38,39%).

La influenciadora vallecaucana, quien celebró su vigesimonoveno cumpleaños en la Casa, no ocultó su emoción cuando Cristina Hurtado y Carla Giraldo anunciaron al vencedor. Recordemos que González fue cuarto (0,96%) y el cantante panameño ocupó la tercera casilla (9,38%). Sevillano empezó a gritar con locura y se 'fundió' en un emotivo abrazo con los demás 'papillentes', quienes asistieron al set principal de la Casa.

¿En qué gastará Karen Sevillano los 400 millones de pesos?

La celebridad nacida en la 'sucursal del cielo' ya le tiene destino al dinero que recibió tras ganar el reality. "Haré el segundo piso de la casa de mi papá, una empresa y ya, y lo de la Dian así mismito es", reveló Sevillano en una entrevista que le hizo 'Luchito' de 'Buen día, Colombia'.

Karen también aseguró que pagará la deuda que tiene con Pantera. Recordemos que el deportista nacido en Riohacha le prestó servicios adentro de la Casa, por los cuales le hará llegar 50 mil pesos.

¿Qué dijo Karen Sevillano tras ganar La Casa de los Famosos?

"Gané, no puede ser. Colombia, Panamá y Latinoamérica, no sé qué decir, me siento muy nerviosa. Gracias a todo mi equipo 'papillente' que brincó con emoción allá afuera y a todas las personas que votaron hoy. (lunes)", dijo la caleña.