CANAL RCN
Tendencias

Karina García debuta en la música desde República Dominicana: ¿le llovieron críticas?

La antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al lanzarse como cantante desde el reality en el que se encuentra participando.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
06:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karina García se ha tomado las redes sociales tras su más reciente participación en uno de los formatos de reality show más populares en República Dominicana. Por esto, la antioqueña ha manifestado su emoción por ampliar su número de fanáticos.

No obstante, en una nueva oportunidad, la mujer impactó al mostrar una nueva faceta con la que busca conquistar la industria musical.

Blessd no se quedó callado y le respondió a Pirlo tras su 'tiradera': incluyó polémico audio de Westcol
RELACIONADO

Blessd no se quedó callado y le respondió a Pirlo tras su 'tiradera': incluyó polémico audio de Westcol

Karina García debuta en la música

En las horas más recientes se hizo viral un videoclip que la paisa grabó, durante su paso por La Mansión de Luinny, en el que se lanza como cantante. La melodía deja ver algunos de los ritmos más típicos de la música dominicana en donde prevalecen sonidos del dembow.

Parte de la letra de su canción habla sobre la forma con la que enfrenta las diferentes críticas que las demás personas le realizan por lo que decide defenderse por medio de distintas frases en donde exalta algunas de los papeles que posee actualmente al desempeñarse como madre, modelo y haber sido enfermera y boxeadora.

En el videoclip se observa a la mujer, quien comparte junto a varios de sus compañeros de competencia y realiza algunos bailes exóticos en donde se resalta su corporeidad y las prendas que lleva puestas.

Pirlo se despacha contra Blessd en su explosiva canción: habría añadido revelador audio del paisa
RELACIONADO

Pirlo se despacha contra Blessd en su explosiva canción: habría añadido revelador audio del paisa

¿Cuáles fueron las reacciones a la canción de Karina García?

Por supuesto, la interpretación, por parte de la participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, generó todo tipo de reacciones ya que las redes sociales de la mujer se convirtieron en el escenario ideal para que miles de internautas desarrollaran un amplio debate sobre el desempeño artístico de García.

Pese a que algunos fanáticos exaltaron el talento de la antioqueña, otros manifestaron su asombro ya que hicieron énfasis en que dicho estilo musical no era el más adecuado para ella.

Así mismo, los internautas manifestaron que dicha actuación era considerada como un “disparate” ya que recalcaron la presencia de apoyo y la “ausencia de talento para el canto”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Caso de Christian Nodal: el cantante queda exento de ir a prisión

Navidad

¿Cuándo armar el árbol de Navidad? la fecha que atraería la buena suerte

Artistas

Blessd no se quedó callado y le respondió a Pirlo tras su 'tiradera': incluyó polémico audio de Westcol

Otras Noticias

Galeón San José

Recuperan cinco piezas arqueológicas del Galeón San José en segunda fase de investigación

Las piezas fueron recuperadas a bordo de buques de la Armada de Colombia y ahora entran en un proceso de conservación.

Selección Colombia

Así intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en Miami: persecución, armas y capturados

Jugadores de la Selección Colombia estuvieron a punto de ser asaltados con armas en Miami. ¿Qué pasó?

Resultados lotería

Super Astro Luna HOY 19 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Donald Trump

Trump firmó la Ley que obliga a publicar los archivos Epstein

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%