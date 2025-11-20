Karina García debuta en la música desde República Dominicana: ¿le llovieron críticas?

Karina García se ha tomado las redes sociales tras su más reciente participación en uno de los formatos de reality show más populares en República Dominicana. Por esto, la antioqueña ha manifestado su emoción por ampliar su número de fanáticos.

No obstante, en una nueva oportunidad, la mujer impactó al mostrar una nueva faceta con la que busca conquistar la industria musical.

Karina García debuta en la música

En las horas más recientes se hizo viral un videoclip que la paisa grabó, durante su paso por La Mansión de Luinny, en el que se lanza como cantante. La melodía deja ver algunos de los ritmos más típicos de la música dominicana en donde prevalecen sonidos del dembow.

Parte de la letra de su canción habla sobre la forma con la que enfrenta las diferentes críticas que las demás personas le realizan por lo que decide defenderse por medio de distintas frases en donde exalta algunas de los papeles que posee actualmente al desempeñarse como madre, modelo y haber sido enfermera y boxeadora.

En el videoclip se observa a la mujer, quien comparte junto a varios de sus compañeros de competencia y realiza algunos bailes exóticos en donde se resalta su corporeidad y las prendas que lleva puestas.

¿Cuáles fueron las reacciones a la canción de Karina García?

Por supuesto, la interpretación, por parte de la participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, generó todo tipo de reacciones ya que las redes sociales de la mujer se convirtieron en el escenario ideal para que miles de internautas desarrollaran un amplio debate sobre el desempeño artístico de García.

Pese a que algunos fanáticos exaltaron el talento de la antioqueña, otros manifestaron su asombro ya que hicieron énfasis en que dicho estilo musical no era el más adecuado para ella.

Así mismo, los internautas manifestaron que dicha actuación era considerada como un “disparate” ya que recalcaron la presencia de apoyo y la “ausencia de talento para el canto”.