Blessd no se quedó callado y le respondió a Pirlo tras su 'tiradera': incluyó polémico audio de Westcol

Hay polémica en el mundo de los artistas urbanos en Colombia, luego de que Pirlo, reconocido trapero caleño, publicara una canción en donde atacó directamente Blessd, Kris R y al streamer Westcol, revelando varios asuntos personales entre ellos.

Este tipo de producción, llamada 'tiradera' en la industria musical, provocó la respuesta de los directamente afectados. Blessd, cantante antioqueño, publicó un tema de 5 minutos con producción de los 'Money Makers'.

¿Qué dice Blessd en su respuesta a Pirlo?

En su respuesta, Blessd hizo énfasis en que los principales éxitos musicales de Pirlo en la música se dieron en colaboraciones entre ellos, como 'Ziploc', la cual acumuló millones de reproducciones y fue borrada de plataformas digitales.

Además, hizo serias declaraciones sobre presuntos problemas de adicciones de Pirlo, indicándole que debería invertir mejor sus ganancias, en lugar de desaprovechar lo que ha generado con la música. Tocó varios temas que fueron respuesta directa al ataque inicial.

Lo que más mencionó Blessd fue el problema legal que existe entre ambos, luego de que el manager de Pirlo denunciara ante la Fiscalía General de la Nación un presunto caso de tortura y amenazas que habría sido responsabilidad del equipo de trabajo de 'El Bendito'.

El polémico audio de Westcol sobre Pirlo

En el videoclip, también apareció el streamer Westcol, quien aportó con un audio describiendo a Pirlo y señalando que sería un "desagradecido", ante el apoyo que le brindó Blessd en su carrera.

"Parecía un pitillo todo jodido, flaco, ese es un desagradecido", comentó el creador de contenido, quien también fue afectado por la primera tiradera de Pirlo.