Pirlo se despacha contra Blessd en su explosiva canción: habría añadido revelador audio del paisa

Un nuevo escándalo se ha desatado dentro de la industria musical, pues la fuerte polémica entre Pirlo y Blessd cada día toma mayor revuelo a raíz de las nuevas revelaciones que el caleño ha hecho sobre el vínculo que sostuvo con el paisa y las presuntas causas que los llevaron a generar una contundente enemistad que hoy se toman las letras de sus canciones.

Aunque ninguno de los dos había hecho una “tiraera” oficial, término que se le da a las canciones de géneros como el reggaetón, rap o trap, en donde los artistas atacan verbalmente a otros cantantes, cientos de fanáticos manifestaron su interés por escuchar una versión de cada uno.

Por esto, ‘El ficticio’, canción más reciente de Pirlo, ya ha generado sensación en redes, pues la contundencia de los detalles ya ha empezado a tomarse las redes sociales con escasas horas de su lanzamiento en distintas plataformas.

Pirlo lanza canción para atacar a Blessd

El intérprete de ‘Cuál es esa’ lanzó, en las horas más recientes, su nueva canción en donde se despachó en contra de Blessd, Westcol, Kris R, entre otros integrantes del grupo del antioqueño.

Dentro de su canción se abordan distintos temas como la más reciente disputa legal en la que se denunció el robo de una cadena de diamantes, pues, según el caleño, personas del mismo equipo del paisa estarían detrás del hecho. Así mismo, destacó la deslealtad por parte de otros cantantes como Kris R, con quien sostuvo una amistad antes de que se desatara la polémica con Blessd.

Otra de las disputas corresponde al conflicto económico por las regalías de sus colaboraciones ya que Pirlo explicó que, aunque había escrito las letras de algunas de estas canciones que actualmente fueron eliminadas de las plataformas musicales, no habría cobrado ninguna suma de dinero.

En la disputa también hubo espacio para despacharse en contra de Westcol, quien actualmente sostiene una amistad con el “bendito”, ya que Pirlo exaltó que el empresario lo consideró como su artista favorito hasta que se generó su enfrentamiento con el antioqueño.

RELACIONADO Juliana impacta al cantar junto al músico agredido en el metro de Nueva York

Pirlo expone presuntos audios de Blessd en su canción

A parte de la fuerte disputa legal, en la que el mánager de Pirlo acusó a Blessd de secuestro, amenazas y lesiones personales, se desató otra lluvia de comentarios ya que el vallecaucano habría añadido un presunto audio en su canción.

En este se escucharía, al parecer, algunas frases contundentes de Blessd en donde el paisa se habría referido a la importancia de sostener relaciones con otros hombres. Así mismo, Pirlo afirmó que el paisa de 25 años habría tenido un encuentro íntimo con una mujer transgénero.

La canción, que dura un poco más de seis minutos, ya ha generado impacto entre miles de internautas, quienes manifestaron su interés por conocer una pronta respuesta por parte del antioqueño.