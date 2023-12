Karol G aclaró rumores sobre una supuesta ruptura amorosa y explicó por qué su distancia con Feid

Karol G no deja de acumular éxitos en el mejor momento de su carrera musical, esta vez sorprendió a sus seguidores al ser la imagen de la portada de la revista Billboard, en una edición muy importante al ser la más especial del año, en la que se hace tradicionalmente un reconocimiento a los artistas que alcanzaron el número 1 en la prestigiosa lista musical en el transcurso del año.

La revista Billboard compartió en su plataforma de Instagram diversas publicaciones entre videos y fotografías de la sesión de fotos que se realizó junto a Karol G, con el objetivo de lanzar la portada y una entrevista muy especial sobre sus logros musicales de este año.

El éxito de Karol G es rotundo, según Billboard

La prestigiosa revista presentó su portada con Karol G como una artista que hizo historia como la primera mujer en encabezar el Billboard200 con un álbum totalmente en español, haciendo un reconocimiento rotundo a su éxito.

La cantante urbana no dudó en mostrar su alegría con este logro y afirmó que su carrera inició en el 2006, por lo que aunque su éxito esté en el punto más alto afirmó que han sido años de trabajo de su equipo para que le llegara “su momento”.

Karol G aclaró su situación con Feid

Desde hace meses la relación de los dos paisas había estado en duda sobretodo por sus apariciones en eventos públicos donde se mostraban de una forma más amigable que como pareja sentimental, lo que desató una ola de especulaciones sobre una posible ruptura. Sin embargo, en esta entrevista Karol G acabó con esos rumores y explicó el por qué de su aparente distancia con Feid en los espacios públicos.

“Quiero ser honesta y en cuanto a mis relaciones personales he aprendido mucho en el camino. La gente idealiza mucho las relaciones de las celebridades y son una relación normal”, sostuvo en la entrevista Karol G.

Aunque no lo nombra en la entrevista, Karol G habló sobre su pareja y dejó en claro que una forma de cuidar su relación es mantenerla en la medida de lo posible privada.

“Es difícil tener una relación y querer mantenerla en privado cuando somos figuras públicas, salimos a la calle y nos ven, pero en lo que más pueda hay cosas que quiero conservar más para mí porque creo que es una forma de cuidarlas.

Por último, se refirió al apoyo que significa Feid en su vida sentimental y en su carrera, lo que la convierte en una relación “tranquila y especial”.

“Es una bendición para mí tener una persona que entiende que, a veces no tenemos mucho tiempo, a veces estoy ocupada en una entrevista, a veces no puedo contestar una llamada o tengo un día entero en el que no cojo el teléfono y no puedo responder. Y que en vez de decir '¿qué estabas haciendo?', entiende perfectamente qué estaba haciendo”, concluyó la artista.

Karol G habló de sus conciertos y lo “sanadores” que son para el público

Uno de los temas de la entrevista fue sobre sus conciertos y la gira musical que tuvo lugar en el 2023, una de las más especiales para al artista no solo porque fue la primera vez que cantaba su álbum ‘Mañana será bonito’, sino por el éxito en la mayoría de sus shows que tuvieran ‘sold out’.

Al respecto, la colombiana afirmó que lo que más ama de sus presentaciones es que las personas llegan a los shows “con la intención de sanar”.

“Son tan hermosas sus intenciones que cuando subo al escenario y toda esa energía se dirige hacia mí, siento como una batería que se va recargando y llenando, y a veces lloro mucho en mis shows. Intento no hacerlo, pero siento que mi corazón va a estallar”, afirmó la paisa.