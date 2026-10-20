“No sé si quiera enamorarme pronto”: Karol G encendió las redes con picantes fotos

Amplias especulaciones se han vuelto a generar sobre la vida sentimental de la cantante antioqueña Karol G, quien ha revolucionado las redes sociales con su más reciente sesión fotográfica en las que posó por las calles de Nueva York.

Pero las fotografías no llegaron solas ya que estas se publicaron junto a una reciente entrevista, para la revista Interview Magazine, en donde se sinceró y habló sobre algunos de los principales retos de estar en la industria musical y nuevos detalles de su soltería.

¿Qué dijo Karol G sobre su soltería?

La intérprete de ‘Matadora’ volvió a llamar la atención entre miles de sus fanáticos al protagonizar una sensual sesión fotográfica por las calles de Nueva York. En las instantáneas se le observa con exclusivas prendas en las que los escotes y sus piernas fueron el centro de atención.

Las fotografías también se realizaron en la parte superior de un taxi que iba circulando por las calles de la ciudad, situación que llamó la atención de todos los presentes que transitaron por la zona.

Sin embargo, la mujer tuvo la oportunidad de sincerarse en medio de la entrevista al revelar que, al iniciar su primera gira, su propio equipo le sugirió no arriesgarse a hacer estadios al no contar con la preparación requerida para escenarios de dicha magnitud.

“Desde que empecé a hacer música, me vi en los escenarios más locos. Con mi primera gira por estadios, todo el equipo estaba en mi contra. Solo tenían en mente que yo no podía hacer un estadio. Yo pensé: qué tengo que hacer para lograrlo”, afirmó Giraldo para Interview Magazine.

Pero Carolina tampoco desaprovechó la oportunidad para hacer referencia a su situación sentimental actual ya que aseguró que se encuentra disfrutando de su tiempo a solas y todavía no contempla volver a enamorarse.

“Cuando tengo intimidad con alguien, es porque estoy profundamente enamorada. Ahora estoy disfrutando de mi tiempo a solas y no sé si quiero enamorarme de alguien pronto. No está en mis planes. Me quiero mucho a mí misma ahora y me encanta ir de gira y estar con mis amigos”, añadió.

Karol G sobre su primer amor en la música

Por otro lado, en medio de la conversación con la actriz Salma Hayek, la ‘Bichota’ aseguró que uno de sus primeros amores musicales fue el rapero Eminem, pues, aunque aseguró que en varias ocasiones no entendía lo que decía su música, afirmó que la vibra de sus canciones lo eran todo.