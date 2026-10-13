"La santísima trinidad": Karol G y su tatuaje junto a Rihanna y Selena Quintanilla

En la más reciente entrevista que la cantante colombiana Karol G brindó para The New York Times y su programa 'Popcast', habló de varios temas que han marcado su trayectoria musical y las inspiraciones que ha tenido para crear los éxitos que la han llevado a llenar estadios por todo el mundo.

Además de tocar el tema de sus relaciones sentimentales con artistas musicales y la forma en que aprovechó esas experiencias para crear álbumes, Karol G destacó la importancia y la influencia que otras mujeres cantantes han tenido en su éxito profesional.

"La santísima trinidad": periodista de 'Popcast' por tatuaje de Karol G

Durante la entrevista, mientras la 'Bichota' explica cómo la cantante Selena Quintanilla ha sido su principal inspiración, mostró un tatuaje que tiene en su brazo en el que plasmó su propio rostro junto al de Rihanna y Selena y señaló: "Todo lo que estoy haciendo ahora, representa lo que he estado haciendo toda mi vida".

Ante las palabras de Karol G, uno de los entrevistadores las calificó a las tres artistas como 'la santísima trinidad', haciendo referencia a su talento y la forma en que la colombiana las ha involucrado en su vida personal y profesional.

Influencia de Selena Quintanilla en Karol G

Selena Quintanilla, quien fue asesinada en 1995, ha sido una de las principales inspiraciones de Karol G a lo largo de su carrera y así lo ha hecho saber en varias oportunidades, incluso rindiéndole tributo en sus conciertos interpretando sus más grandes éxitos ante miles de personas.

Durante un evento de Netflix, Karol se enteró que sería lanzado un documental sobre la cantante mexicana y confesó que el momento en el que se dio cuenta de que quería ser cantante fue mientras veía las películas de Selena y que en algún momento podría lograr lo mismo.