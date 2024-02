Así celebró Feid el premio Grammy de Karol G en sus redes sociales

El pasado domingo 4 de febrero, la cantante Karol G se metió en el prestigioso listado de artistas colombianos que han ganado un Premio Grammy. La 'Bichota', como es apodada logró llevarse el galardón al mejor 'Albúm de Música Urbana' con 'Mañana Será Bonito'.

Tras su consagración, varias figuras del mundo de la música felicitaron a la artista paisa. El primero en celebrarlo fue Maluma, quien fue el encargado de entregar este premio y anunciar al ganador de esta categoría.

El mensaje de Feid

No obstante, una de las reacciones más esperadas era la de Feid. En sus historias, el artista felicitó a la cantante posteando una historia con un emoji de corazón flechado, los seguidores de la pareja halagaron las acciones de Feid y los gestos que, aunque privados, dan cuenta de la relación que llevan los reggaetoneros.

Las palabras de Karol G

La estrella del reguetón celebró la inversión de tendencias en la industria gracias al arraso de la música latina.

"Cuando era una niña, yo trataba de aprender toda esa música en inglés", dijo la artista colombiana luego de recibir su gramófono por su sexto álbum "mañana será bonito".

Además de ello, la cantante celebró el éxito que han tenido los latinos. "Los latinos están haciendo un gran trabajo y sería genial ver nuestros nombres en las principales categorías", dijo la artista de 32 años.

"[Pero los premios] no dicen realmente si eres exitoso o no. Si pasa es algo genial y me encantará. Si no, vamos a recibir nuestros reconocimientos de otra manera".