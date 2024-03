Karol G rompió en llanto luego de sufrir problemas técnicos durante un 'show' en Guatemala: video

Karol G es una de las artistas del género urbano más relevantes a nivel mundial. Este 2024, 'La Bichota' logró su primera conquista en los Premios Grammy, gracias a su álbum 'Mañana Será Bonito'. Sus últimas producciones musicales han figurado en los primeros puestos de las listas más importantes a nivel global y ha llenado estadios en diferentes países. Pues bien, el viernes sufrió percances durante su 'show' en Guatemala.

El 'Mañana Será Bonito Latam Tour' llegó a Ciudad de Guatemala. La artista antioqueña, de 33 años, logró un 'sold-out' en Explanada Cardales de Cayalá y generó gran expectativa entre sus seguidores guatemaltecos. Sin embargo, en pleno concierto sufrió "problemas eléctricos" y rompió en llanto por este imprevisto.

“Nos fuimos atrás porque se movieron los elevadores de energía de todo el escenario. No sé lo que está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver un ‘show’ y lo vamos a hacer. Sé que tenemos energía para la banda y tocar algunas canciones y así, mientras va volviendo, vamos a pasarla chévere”, señaló Carolina Giraldo Navarro, entre lágrimas.

Video de Karol G llorando por problemas durante su 'show' en Guatemala

Los asistentes le brindaron una gran ovación a 'La Bebecita', quien se mostró preocupada por la realización de su espectáculo. Cabe resaltar que este sábado 2 de marzo volverá a presentarse en Explanada Cardales de Cayalá.

Después de este concierto, Karol G viajará a El Salvador, pues el próximo 5 de marzo se presentará en el Estadio Cuscatlán. Le seguirán 'shows' en Costa Rica, República Dominicana (2) y Venezuela. Una vez termine su 'performance' en el Estadio Monumental de Caracas, llegará a Bogotá, pues el próximo5 y 6 de abril pondrá a 'vibrar' a El Campín con 'hits' como 'Provenza', 'Mi ex tenía razón' y 'QLONA'.

Karol G había pasado un susto en un avión

El pasado 29 de febrero, la artista paisa pasó un momento desagradable durante un vuelo. El avión en el que viajaba Karol G (quien volaba junto a varios miembros de su familia y equipo de trabajo) tuvo que aterrizar de emergencia en Van Nuys, Los Ángeles debido a que el piloto informó que había humo en la cabina.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y Jessica Giraldo, hermana de la artista, dio un parte de tranquilidad. “Todo estamos súper bien gracias a Dios, con salud y afortunadamente con muchisisíma vida. Gracias por preocuparse”, escribió.

