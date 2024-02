Karol G y Young Miko dieron mucho de qué hablar con el video de 'Contigo': ¿Ya lo vio?

Este miércoles 14 de febrero, Karol G estuvo en boca de todos. Por una parte, la artista antioqueña celebró su cumpleaños 33 y recibió todo tipo de mensajes. 'La Bichota' terminó de celebrar el Día de San Valentín con el lanzamiento de 'Contigo', su último sencillo. El videoclip lo coprotagoniza con la reggaetonera puertorriqueña Young Miko y dieron mucho de qué hablar.

Carolina Giraldo Navarro, quien recientemente ganó su primer Grammy Anglo por 'Mañana Será Bonito' (reclamó el gramófono en la categoría de 'Mejor Álbum de Música Urbana'), generó bastante expectativa con esta canción, en la cual colaboró con el reconocido DJ neerlandés Tiësto.

Pues bien, en los primeros segundos del videoclip aparece Young Miko y muchos seguidores esperaban que la nacida en Añasco participara con sus sus versos contagiosos. Sin embargo, 'Baby Miko' solo actúa. El corto musical trata de una relación entre ambas mujeres, quienes están intentando estar juntas. Las artistas latinas comparten escenas bastante íntimas; por ejemplo, aparecen compartiendo una ducha.

Karol G y Young Miko 'coquetearon' en pleno concierto

Young Miko acompañó a 'La Bebecita' en su gira por Estados Unidos, pues además de ser representantes del género urbano, tienen una canción juntas: 'DISPO'. En medio del concierto en Houston, la puertorriqueña le 'perreó' a la paisa, quien dijo "ahora soy yo la que se pone nerviosa".

Video y letra de 'Contigo', la letra de la canción de Karol G y Tiësto

De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano /

La vida se me está yendo pensando, solo en ti /

No puedo olvidarte, estas ganas me dan con ir a buscarte /

Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí /

No quiero ir si no es contigo, con-contigo (CORO) /

Dicen que es grave, hoy no te tengo y las palabras no me salen /

Están presas en mi corazón y tú lo sabes /

Yo te quiero a ti, no necesito más nadie /

Llamada al celular y tú no me contestas, mensajes al DM y no tengo respuestas /

Me daño la mente por saber tú qué piensas /

Tú eres para mí, tienes que darte cuenta /

Lo que ten pensé no se puede contar, la foto mental no la puedo borrar /

Qué me hiciste tú, que no puedo soltar /

Tengo presente cada lugar, de ti, cómo fue que antes no te vi (CORO).