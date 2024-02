Blake Lively se tomó en serio el Super Bowl: lució joyas avaluadas en 2 mil millones de pesos

El domingo pasado, se celebró el Super Bowl LVIII en el l Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. Los Kansas City Chiefs protagonizaron una remontada épica, vencieron 25-22 a los San Francisco 49ers y conquistaron su cuarto Trofeo Vince Lombardi. Blake Lively y Taylor Swift se 'robaron' la mirada de todas las cámaras.

Swift viajó de Tokio a Las Vegas para apoyar a Travis Kelce, tight end de los Chiefs. La cantante estadounidense, ganadora de 14 Premios Grammy, tuvo su palco privado e invitó a su mejor amiga, Lively. La actriz estadounidense, casada con Ryan Reynolds, usó una colección de joyas avaluada en 500.000 dólares (una cifra cercana a los 2 mil millones de pesos colombianos).

Lively escogió un atuendo con los colores de los Chiefs. Su sudadera Adidas x Balenciaga (bomber jacket y pantalones) cuesta 6 mil dólares; mientras que su 'top' Aritzia está avaluado en 58 dólares. Así las cosas, en ropa llevó puestos unos 24 millones de pesos.

La actriz, de 36 años, recordada por su rol de Serena van der Woodsen en el programa Gossip Girl, no escatimó en su joyería y brilló en el estadio de los Las Vegas Raiders. Acá le damos detalles de algunas de las joyas que usó:

Blake Lively is



A. Dressed like a mob wife

B. Cursing like a sailor and

C. Jumping up and down again for my benefit



Perfect video, no notespic.twitter.com/VKh1wCxYhf