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¡Ya es OFICIAL! Seis participantes recibirán un duro castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026

¿Cuál será el castigo? Entérese de lo que decidió el 'jefe'.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
04:00 p. m.
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Este viernes 20 de marzo se llevó a cabo una nueva prueba de beneficio y castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes de 'Calma' y 'Tormenta' se reunieron en la cocina y tuvieron que cocinar para un chef que los calificó y eligió a un equipo ganador.

El 'jefe' ya se pronunció: habrá un temido castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026
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En consecuencia, apenas se terminó el reto, el profesional en culinaria determinó que los integrantes de 'Tormenta' (Tebi, Alexa, Alejandro, Yuli, Juan Arango y Manuela) perdieron y el 'jefe' intervino para decir que se encontraba decepcionado.

¿Cuál será el castigo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este es el castigo que tendrán que pagar los participantes de 'Tormenta' en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El 'jefe' consideró que es la hora de que un castigo del pasado regrese a La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por lo tanto, a través de las redes oficiales del reality, se confirmó que regresa la 'papilla'.

"Quien pierda recibirá un castigo inolvidable", se comenzó manifestando.

"Regresa uno de los castigos icónicos de La Casa de los Famosos Colombia: la papilla. La habitación que pierda la prueba tiene este alimento asegurado", se complementó.

¿Y cuál será el beneficio para 'Calma' en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Cuando se reveló el equipo ganador, en la App del Canal RCN apareció un banner en el que se explicó que los integrantes de 'Calma', por ser victoriosos en la prueba de beneficio y castigo, recibirán un video de sus familiares.

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Es así como podrán gozar de una recarga emocional para el cierre de la semana y para las próximas dinámicas que se aproximan.

Conéctese con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la App del Canal RCN y de la señal principal, en donde se emite el programa después de cada una de las emisiones de Noticias de las 7:00 de la noche.

 

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