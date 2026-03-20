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El 'jefe' ya se pronunció: habrá un temido castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Todo sucederá desde este viernes 20 de marzo. Entérese de los detalles completos.

Foto: Canal RCN.

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marzo 20 de 2026
03:09 p. m.
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Este 20 de marzo, como cada viernes, es día de beneficio y castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Después de que Eidevin López reformó las habitaciones por ser el 'líder tirano', los dos equipos se enfrentarán por primera vez.

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Además, a través de las redes sociales de La Casa de los Famosos Colombia 2026, ya se conoció cómo será el reto y se hizo una advertencia contundente respecto al castigo.

¿Cómo será la actividad de beneficio y castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

De acuerdo con lo que se ha revelado, los habitantes de 'Calma' y 'Tormenta' se encontrarán en la 'cocina de la casa más famosa de Colombia' y tendrán que demostrar quiénes tienen las mejores habilidades.

"'Calma' y 'Tormenta' se enfrentarán nuevamente en la cocina y el que mejor lo haga, gana", afirmó Carla Giraldo en un video.

"El beneficio y el castigo de hoy en La Casa de los Famosos Colombia dependerá de las habilidades culinarias de los habitantes", se agregó.

Además, se han dado luces de que un chef será el encargado de calificar y que el castigo sería uno que ya se impuso en temporadas anteriores.

¿Cómo están confirmados los equipos en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la decisión tomada por Eidevin López, las habitaciones en La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedaron distribuidas de la siguiente manera:

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'Calma':

  • Valentino Lázaro.
  • Karola.
  • Juanda Caribe.
  • Mariana Zapata.
  • Juan Palau.
  • Eidevin López.
  • 'Campanita.

'Tormenta':

  • Tebi Bernal.
  • Alexa Torrex.
  • Alejandro Estrada.
  • Yuli Ruiz.
  • Juan Carlos Arango.
  • Manuela Gómez.

Recuerde seguir todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la transmisión que se emite durante las 24 horas en la App del Canal RCN y de las galas que se presentan noche a noche en la señal principal.

 

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