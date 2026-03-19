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Hubo una salida inesperada en La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto pasó

Los participantes tuvieron que despedirse y hubo múltiples reacciones.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
06:41 a. m.
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En la última gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026, no solo se llevó a cabo una nueva jornada de nominación, sino que Eidevin López, que es el 'líder tirano' de la semana, tuvo que tomar decisiones.

Desde el primer momento que los participantes se conectaron con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, Eidevin tuvo que informar a cuál participante nominaba y se decantó por Alejandro Estrada.

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Además, luego de que la placa se completó con la presencia de Karola, Juanda Caribe, 'Campanita', Mariana Zapata, Juan Palau, Juan Carlos Arango y Tebi Bernal, todos los habitantes tuvieron que subir a la terraza de la 'casa más famosa del país' y el 'líder tirano' tuvo que reorganizar las habitaciones.

Sin embargo, apenas se completó esa actividad, hubo una noticia sorpresiva para todos. ¿Cuál fue?

Andrés Altafulla abandonó La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la noche del miércoles

Apenas Eidevin López comenzó a ordenar nuevamente las habitaciones de La Casa de los Famosos Colombia 2026, varios participantes comenzaron a preguntar en dónde dormiría Andrés Altafulla y Carla Giraldo les dijo que no se apresuraran.

Y es que, debido a que el ganador de la segunda temporada ingresó a la casa en la noche del lunes, todos los habitantes creyeron que, al igual que Melissa Gate, se quedaría hasta el domingo de eliminación.

No obstante, una vez quedaron conformadas las habitaciones, los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 le agradecieron a Andrés Altafulla por su visita y él se despidió de los participantes que continúan en competencia.

Estas fueron las palabras de Andrés Altafulla antes de salir de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Cuando Marcelo Cezán y Carla Giraldo informaron que Andrés Altafulla abandonaría la casa, los participantes lamentaron la decisión debido a que el cantante tuvo conexión con varios.

Además, unos segundos después, lo rodearon para abrazarlo y él dejó el siguiente mensaje:

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"La pasamos increíble, amo La Casa de los Famosos, amo el formato y los amo a ustedes. Están viviendo lo que ya yo viví y me veo reflejado en cada una de las actitudes, de las respuestas y de las peleas", comenzó expresando Andrés Altafulla.

"Gócense esta vaina, denlo todo y mátense en todas las actividades porque este es un juego maravilloso y una experiencia que les va a abrir muchas puertas. A todos me los llevo en el corazón y que lástima que vine en la 'semana de la tiranía' porque a mí me hubiera gustado venir en la del 'vacilón' o algo así, pero espero que nos podamos ver pronto", concluyó.

 

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