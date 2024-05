La divertida imitación de Luisa Fernanda W sobre Ornella en La Casa de los Famosos causa furor en redes

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W capturó la atención de sus seguidores con una divertida imitación de Ornella Sierra, participante del popular reality show La Casa de los Famosos Colombia. Esta producción, emitida por el Canal RCN y ViX, ha generado múltiples momentos virales, especialmente tras la reciente eliminación de Ornella.

Ornella Sierra, conocida por sus emotivas reacciones dentro de la casa, se volvió viral tras una conversación con su compañera Karen Sevillano. En esta charla, Ornella confesó con humor que había logrado tres días sin llorar, algo que ella misma consideraba un logro significativo dada su tendencia a llorar con frecuencia. "La inteligencia emocional que he construido en estos tres días ha sido increíble, es más me eché pestañina porque cuando sé que voy a llorar no me echo pestañina", comentó Ornella, generando risas y simpatía entre los espectadores.

La imitación de Luisa Fernanda W a Ornella es viral en las redes sociales

Aprovechando la popularidad de este momento, Luisa Fernanda W decidió sumarse a la tendencia del lip-sync usando el audio de Ornella. En su publicación, la influenciadora paisa bromeó sobre su vida como empresaria, madre y esposa, resaltando su versatilidad y sentido del humor. "Sentimientos de una empresaria, mamá, esposa", escribió Luisa sobre el video, provocando una oleada de reacciones entre sus seguidores.

Reacciones de los seguidores de Luis Fernanda W y Ornella

La imitación de Luisa Fernanda W no solo generó risas, sino también una serie de comentarios positivos de sus seguidores. Muchos destacaron su habilidad para el lip-sync y el ingenio detrás de su publicación, mientras otros señalaron el apoyo implícito que la influenciadora mostraba hacia Ornella, con quien podría llegar a tener una conexión familiar.

Es importante recordar que Luisa Fernanda W es pareja del cantante Pipe Bueno, cuyo hermano, Miguel Bueno, también participó en "La Casa de los Famosos Colombia". Durante el reality, se evidenció un interés romántico entre Miguel y Ornella, lo que ha mantenido a muchos fanáticos expectantes sobre un posible noviazgo. Recientemente, ambos se reunieron en una cita que culminó en una peluquería, donde Ornella se sometió a un cambio de look, aumentando la especulación sobre su relación.

