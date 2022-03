La inexplicable desaparición del científico que aseguraba que vivimos en un “holograma”

Jacobo Grinberg-Zylberbaum dedicaba su vida a estudiar prácticas como el chamanismo y la telepatía. Apostó su carrera al desarrollo de una propia teoría que recibía el nombre de ‘Teoría Sintérgica’

El 8 de diciembre de 1994 fue el último día que se supo algo sobre el paradero del científico. Grinberg se encontraba en su mejor momento, dictaba conferencias alrededor del mundo, se relacionaba con la élite política del país y sus investigaciones lo pusieron en el imaginario colectivo junto a otras figuras místicas, como el escritor Carlos Castañeda.

¿Quién es Jacobo Grinberg-Zylberbaum?

Jacobo Grinberg-Zylberbaum nació el 12 de diciembre de 1946. A sus 12 años vivió la muerte de su madre por causa de un accidente cardiovascular. Este episodio hizo que se inscribiera en la facultad de Psicología de la universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente, viajó a New York para hacer un doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute.

Demostró gran interés por aplicar el método científico al chamanismo, lo que lo llevó a encontrarse con Bárbara Guerrero, conocida como ´Pachita´, la curandera más famosa del país, reconocida porque realizaba “cirugías psíquicas”, con ayuda de tlatoani mexica Cuauhtémoc, el último rey azteca. Se decía que la mujer, al entrar en un trance y comunicarse con los muertos, podía realizar cirugías sin anestesia usando un cuchillo de monte y regenerando órganos.

"Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado al preguntarle a Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así” dijo Grinberg en una de sus últimas entrevistas, recuperada por el escritor Lorenzo León Diez.

Grinberg fundó además, el Instituto Nacional Para el Estudio de la Conciencia (INPEC) en la UNAM y también el Laboratorio de Psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Luego, comenzó con la investigación que lo llevaría a crear la Teoría Sintérgica, a través de la cual “explicaba que el cerebro interactúa con ese campo informacional que algunos llaman campo cuántico y otros como David Böhm, el orden implicado”

De acuerdo con su pensamiento, la realidad que todos conocen es un “holograma”, una construcción mental colectiva, en la cual los hombres pueden llegar a ser participantes activos, con la capacidad de hacer modificaciones en el tiempo y espacio. Con el desarrollo de su teoría, el científico comenzó a estudiar telepatía y telequinesis.

Fue reconocido además por el “potencial transferido”, método que utiliza la meditación para demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares. En el momento de su desaparición, el científico iba a realizar un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en India.

Su desaparición

La incógnita que despertó su desaparición se debe a las irregularidades del caso. El suceso ocurrió cuatro días antes de su cumpleaños número 48. Se conoce que su esposa, Teresa Mendoza, no avisó a las autoridades porque su esposo frecuentemente se iba de viaje sin avisar.

En mayo de 1995, finalmente las autoridades comenzaron a investigar el caso. El encargado fue el comandante Clemente Padilla. En una de las llamadas que recibieron donde informaban sobre el paradero del científico desaparecido, un trabajador de una gasolinera reveló que había visto a Grinberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que dos agentes estadounidenses, identificados como Rick Howard y Marina Velasco, descendieron de una avioneta y se llevaron al científico y a su esposa, a bordo de dos automóviles blancos.

El investigador del caso señala que al hacer el rastreo de los vuelos realizados por Grinberg a Estados Unidos tuvo trabas por parte de las autoridades de ese país, sin embargo, logró obtener algunos registros de vuelos que evidenciaban que Grinberg en compañía de su esposa habían entrado y salido de EE. UU., pero nunca llegaban directo a Colorado, sino que usaban vías alternas. Tras descubrir esto, el investigador fue relevado del caso.

Las incongruencias de la desaparición comenzaron a ser evidentes. La esposa de Grinberg aseguró que su pareja se encontraba de viaje. Pese a sus afirmaciones, el testigo del caso aseguró haberla visto junto al científico. De acuerdo con familiares de Grinberg su matrimonio con Teresa no estaba en un buen momento, incluso el científico confesó tenerle miedo y se decía que había adaptado su vehículo para poder dormir. La mujer desapareció ese mismo año y hasta la fecha desconoce su paradero, sin embargo familiares del científico afirman que está viva y se esconde en Estados Unidos

En 2017, la teoría de que la CIA lo habría secuestrado para hacer uso de sus investigaciones tomó más fuerza. Este año las autoridades desclasificaron 930 documentos con información de la época en la que ocurrió la desaparición. Entre estos documentos se encontró un artículo escrito por Jacobo Grinberg de nombre ‘Psychophysiological correlates of Communication Gravitation and Unity’. Las sospechas crecieron cuando esta agencia dio por terminado el Proyecto Stargate, en el que estudiaban la viabilidad del control mental. El estudio fue cancelado un año después de la desaparición del científico, debido a que las investigaciones no fueron concluyentes.

Las posibilidades sobre lo que ocurrió este día siguen abiertas. En 2020 se lanzó un documental sobre su vida y desaparición. Dirigido por el director Ida Cuéllar, fue estrenado en la edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ahora estará disponible de forma gratuita en la plataforma FilminLatino.