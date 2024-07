Claudia Bahamón: La pieza clave de Masterchef Celebrity Colombia

‘MasterChef Celebrity’, el popular reality de cocina de RCN Televisión, ha cautivado a la audiencia colombiana desde su debut hace seis años.

El programa reúne a 22 figuras del entretenimiento para desafiar sus habilidades culinarias, sacándolos de su zona de confort y poniéndolos a prueba en diversos retos de cocina.

En la temporada 2024, varios participantes han generado gran interés, incluyendo a Alejandro Estrada, Dominica Duque, Cony Camelo, y la nueva chef Adria Marina.

Sin embargo, una de las personalidades más destacadas es Claudia Bahamón, la presentadora estrella del show.

El papel de Claudia Bahamón en ‘MasterChef Celebrity’

Claudia Bahamón ha sido una presencia constante en ‘MasterChef Celebrity’ desde sus inicios, ganándose el cariño tanto de los concursantes como de los televidentes.

Su carisma y conexión con los participantes y jueces han sido claves para el éxito del programa.

Así también lo aseguran los seguidores del programa, quienes admiran el carisma de la presentadora y aseguran que el reality no sería lo mismo sin ella.

La lucha de Claudia Bahamón con el dolor crónico

Más allá de su rol en ‘MasterChef Celebrity’, Claudia Bahamón ha enfrentado una batalla personal con el dolor crónico. A través de sus redes sociales, reveló que desde hace más de 15 años sufre de un dolor constante en el cuello, que podría estar relacionado con episodios severos de estrés o una condición de salud más grave. Este dolor no solo afecta su cuello, sino que también causa adormecimiento en varias partes de su cuerpo.

“Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”, compartió Bahamón. A pesar de estas dificultades, la presentadora sigue adelante con su trabajo, demostrando una notable resiliencia y dedicación.