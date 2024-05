La Segura vs. Julián: los participantes desataron una intensa discusión en La Casa de los Famosos

El ambiente en La Casa de los Famosos Colombia se torna cada vez más tenso a medida que avanza el programa, y las discordias entre los participantes han llegado a un punto crítico.

Durante una reunión entre los seis nominados del juego: Julián, Diana, Alfredo, Camilo, Sebastián y La Segura, se desataron una serie de tensiones y confrontaciones.

Diana Ángel y La Segura mostraron su malestar con Julián Trujillo en La Casa de los Famosos Colombia

Diana expresó su incomodidad al sentir que algunos de sus compañeros no la apoyaron cuando expresó su deseo de abandonar la competencia. Según ella, en lugar de incentivarla a quedarse, algunos la alentaron a marcharse.

“En ese momento que me viste tan débil, lo que hiciste fue motivar más a la gente a que dijera: pobrecita se tiene que ir, lo mejor es que se vaya”

Julián defendió su postura, afirmando que simplemente estaba respaldando la decisión que ella había tomado.

Frente a esta situación, Julián Trujillo le respondió: “Yo creo que me mantengo en la misma posición. Si alguien se quiere ir que se vaya”

La Segura no se guardó nada y confrontó a Julián Trujillo

La Segura también intervino en la discusión, mencionando que, en situaciones similares, ella y otros participantes siempre han tratado de brindar apoyo a quienes desean dejar la competencia. Sin embargo, señaló que, en esta ocasión, varios participantes se unieron para persuadir a Diana de quedarse, lo que ella interpretó como una maniobra para eliminar a una competidora.

La tensión aumentó aún más cuando se planteó la pregunta sobre quién quería sacar a quién de La Casa. La Segura mencionó a Martha como alguien que no la quería ver en el juego, destacando su falta de empatía hacia los participantes con limitaciones físicas.

“No me gusta la persona que es Martha y no me gustan las decisiones que toma. Que Martha sea capaz de tener tan poca empatía y de decir que porque me ayudan a mí en una competencia”, recalcó la generadora de contenido.

Alfredo respaldó las afirmaciones de La Segura, afirmando que Martha no solo quería sacarla a ella, sino también a otros aliados en el juego. La Segura agregó que Martha carecía de empatía hacia quienes tenían dificultades físicas, lo que generó un clima aún más tenso entre los participantes.

La Casa de los Famosos Colombia continúa siendo un espectáculo lleno de emociones y conflictos, manteniendo a los espectadores pegados a sus pantallas noche tras noche. Si quieres seguir de cerca toda la acción, asegúrate de sintonizar el Canal RCN y acceder a la transmisión en vivo las 24 horas a través de la app de ViX.