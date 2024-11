¡Confirmado! Fecha en la que Linkin Park volverá Colombia

Los fanáticos colombianos de Linkin Park están de fiesta, ya que la banda liderada por Mike Shinoda ha confirmado su regreso al país.

El esperado anuncio fue realizado el pasado 14 de noviembre de 2024, sorprendiendo a sus seguidores con la noticia de una nueva gira mundial que incluye a Bogotá como una de sus paradas principales.

El concierto se llevará a cabo el 26 de octubre de 2025, en un evento que promete ser inolvidable para todos los amantes de la música rock en Colombia.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la banda, donde publicaron los detalles de su gira y confirmaron su regreso al país, tan solo días después de un concierto espectacular en la capital colombiana.

El pasado 11 de noviembre, el Coliseo MedPlus fue el escenario donde Linkin Park ofreció su primer concierto en Colombia, generando una noche llena de emociones y recuerdos para los asistentes.

Linkin Park en Bogotá: así fue su visita

El reciente concierto de Linkin Park en Colombia se ha convertido en uno de los eventos más comentados del año. Con la poderosa voz de Emily Armstrong como vocalista invitada, la banda hizo vibrar a los fanáticos en la capital, interpretando sus clásicos que marcaron a toda una generación. Fue un momento histórico que los seguidores colombianos habían esperado por años, y que finalmente se materializó con una energía que solo una banda como Linkin Park puede ofrecer.

El show del 11 de noviembre dejó a los asistentes con ganas de más, por lo que la noticia de su regreso en 2025 ha desatado una ola de entusiasmo en redes sociales. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la venta de entradas, se espera que la preventa sea anunciada en los próximos días, dado el enorme interés que ha despertado esta noticia.

¡Sorpresa! Linkin Park regresará a Colombia

Además del anuncio de su gira, Linkin Park sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado 'Two Faced', el cual forma parte de su próximo álbum 'From Zero'. Esta nueva canción ha sido recibida con gran entusiasmo, mostrando que la banda sigue innovando en su sonido mientras se mantiene fiel a sus raíces.

La salida del disco está programada para el próximo año, y promete ser uno de los lanzamientos más esperados en la escena musical. Con una gira que incluye varias ciudades alrededor del mundo, los seguidores de Linkin Park no solo podrán disfrutar de sus éxitos de siempre, sino también de su nueva música en vivo.