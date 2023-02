Contra Piqué, Anuel y Clara Chía: los mejores memes de la canción de Shakira y Piqué

El día más esperado de la semana llegó. No solo por ser viernes, sino que muchos colombianos amantes de la música estaban a la expectativa por el lanzamiento de la colaboración entre Shakira y Karol G que había sido anunciada el martes pasado.

Finalmente salió a primera hora de la madrugada de este viernes y como se esperaba, la canción titulada TQG ha mandado la parada en tendencias en redes sociales. A esta hora, en Colombia no hay otro centro de conversación diferente al tema musical de las colombianas.

Aunque para muchos la crítica ha sido por el ritmo y explosividad de la melodía, lo que verdaderamente ha llamado la atención y ha cautivado a los amantes de ambas artistas ha sido la letra, que hace referencia a la superación de las tusas amorosas y que de cierto modo empodera a las mujeres que acaban de terminar una relación sentimental.

Frases como "dile a tu nueva bebé que por hombres no compito", "lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido" o "tú te fuiste y yo me puse Triple M: más buena, más dura, más level. Volver contigo never, tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven", han sido tendencia en las primeras horas del viernes.

Los mejores memes de TQG

Ese buen recibimiento que ha tenido la canción dentro del público colombiano también ha dado pie para la creación de divertidos memes en redes sociales. La gran mayoría hacen referencia precisamente al empoderamiento que deja la letra hacia las mujeres que recién terminaron una relación y más si las razones fueron vinculadas a una infidelidad.

Por otra parte, los memes también han sido dedicados a Piqué y a Anuel, a quienes estaría dirigida la canción TQG por cómo se dio el desenlace de sus respectivas relaciones con Shakira y Karol G.

Así me siento después de haber escucha TQG de Shakira y Karol G pic.twitter.com/qIVWP0jEfo — 👍🏻 (@estefani2811) February 24, 2023

Cuando Karol G y Shakira dijeron:

"Lo que vivimos se me olvidó y es lo que te tiene ofendido"

"Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota"

"Tu buscando por fuera la comida, yo diciendo que era Monotonía"

"Tú te fuiste y yo me puse 3M,+ buena,+ dura,+ level" pic.twitter.com/zoafQNaKsi — Cass (@soycassj) February 24, 2023

Piqué y Anuel al darse cuenta que Shakira y Karol G se pusieron más triple M pic.twitter.com/I0n1p3rZSA — Leilyn Rondan💖 (@carolinarondan4) February 24, 2023

Los fans de Shakira y Karol G el viernes.

Noche de lobas y bichotas. pic.twitter.com/fUGPbcgT3M — Carloos (@carloos_bass) February 22, 2023

Resumen de la nueva canción de Shakira y Karol g sobre Piqué y Anuel para los que poco y nada entendimos: pic.twitter.com/CdBceSzHeI — La CondeNADA (@MrsKimberlly) February 24, 2023

Shakira y Karol G sacan nueva canción

Automáticamente yo: pic.twitter.com/itFCPNmed1 — Katherine Gr (@kathegarcessg) February 24, 2023

Resumen de la canción de Shakira y Karol G pic.twitter.com/xXEuVgS8fc — Sara Lucía (@LuciaCalleM19) February 24, 2023

Yo escuchando la canción de Shakira y Karol G. pic.twitter.com/W68lsZ8aVJ — Andrés (Taylor's version) (@andresmsfelipe) February 24, 2023

Cómo que la nueva canción de Shakira y Karol g no se llama “para que les pique el anuel” ? pic.twitter.com/ILpMocBKcS — BADBOY (@bxdboooy) February 24, 2023

La Clara-mente escuchando la nueva canción de Shakira y Karol G escondida en el baño #TQG pic.twitter.com/AR6q0WCkJf — Juan Llanes (Taylor’s Version) (@juanllaness) February 24, 2023

