Luis Miguel no cantará en Cali: ¿se priorizó al fútbol sobre 'El Sol de México'?

Se canceló la presentación de Luis Miguel en Cali... ¡ a menos de 10 días para el concierto! 'El Sol de México' iba a cantar el próximo jueves 15 de febrero en el Pascual Guerrero; sin embargo, el estadio vallecaucano será usado para un partido de fútbol. Cabe resaltar que sus dos fechas en Bogotá (17 y 18 del mismo mes) fueron confirmadas.

Luis Miguel Gallego Basteri, de 53 años, tenía la intención de presentarse en la 'sucursal del cielo'. Las boletas salieron a la venta, pero no tuvieron la acogida esperada, así lo informó 'El País', de Cali. El precio de la boletería iba desde $1.400.000 de pesos a $187.000. El mexicano "nunca ha llenado un escenario aquí", señaló el medio citado anteriormente.

Pues bien, además de la presunta preocupación con el aforo, los organizadores señalaron que el estadio ya estaba tomado para esa fecha y que "solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo".

Ya sea por problemas con la boletería o de escenario, lo cierto es que el 'Luis Miguel Tour' no pasará por Cali.

¿El fútbol le ganó el 'pulso' a Luis Miguel?

Cuando se conoció la cancelación del evento, América de Cali publicó en su cuenta de 'X' una imagen para anunciar la venta de boletería para el partido contra Atlético Bucaramanga. Este duelo, se llevará a cabo el jueves 15 de febrero, a partir de las 8:20 p. m. (hora local).

"¡Disfrutemos juntos de nuestros 97 años de historia! Este 15 de febrero celebraremos un nuevo aniversario y queremos ver nuestra casa llena para vivir un carnaval inolvidable", publicó la cuenta del conjunto 'escarlata'.

¿Por qué se canceló el concierto de Luis Miguel en Cali?

"El estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar", empezó diciendo un vocero de 'Cali vive', en unas declaraciones recogidas por 'El Colombiano'.

"Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país y ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha", concluyó.