¡Nuevo bebé! Luisa Fernanda W y Pipe Bueno presentaron al nuevo integrante de la familia

La reconocida pareja de influencers colombianos, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales con el anuncio de la llegada de un nuevo miembro a su familia.

A través de sus cuentas de Instagram, ambos compartieron un emotivo video revelando que se trataba de un "nuevo hijo", lo cual rápidamente generó una gran expectativa entre sus fans.

Sin embargo, la sorpresa no era la llegada de un bebé humano, sino de un cachorro Chihuahua, al que decidieron llamar “Lindo”. La pareja mostró su alegría al presentar a su nueva mascota, quien fue recibida con entusiasmo por sus dos hijos, Máximo y Domenic.

La reacción de sus hijos al conocer a su nueva mascota

En el video compartido, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno aparecen primero en su automóvil, camino a organizar la sorpresa para sus pequeños. Al llegar a casa, los niños fueron sorprendidos con la llegada de "Lindo". Máximo, el mayor de los dos hijos, mostró gran alegría, ya que llevaba tiempo pidiendo una mascota a sus padres. Por otro lado, Domenic, el menor, se mostró un poco más serio al principio, pero rápidamente empezó a interactuar y jugar con el nuevo integrante de la familia, especialmente cuando lo vio compartir con la mascota de la modelo Nanis Ochoa.

La pareja expresó su felicidad en la publicación: “Amamos a nuestro nuevo bebé, mis hijos están felices”, y también mostraron a "Lindo" adaptándose rápidamente a su hogar, disfrutando de los diferentes espacios de la casa.

Reacciones en redes sociales y expectativas de los seguidores

El anuncio de la nueva mascota generó una avalancha de reacciones en las redes sociales, alcanzando miles de “me gusta” y comentarios en cuestión de horas. Los seguidores de la pareja no tardaron en expresar su amor por la familia y su nuevo miembro, con mensajes como: "Qué precioso", "Domenic: este no me va a quitar el puesto, el único bebé aquí soy yo jajaja", y "son una familia maravillosa, Dios los bendiga".

No obstante, algunos de sus fans esperaban que la noticia fuera la llegada de otro bebé humano, expresando su deseo de que la pareja tuviera una niña. Por el momento, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno continúan compartiendo su día a día con sus seguidores y trabajando en sus múltiples proyectos, mientras disfrutan de la compañía de su nueva mascota, "Lindo".