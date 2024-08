Pipe Bueno se va de Colombia: el cantante reveló su nuevo país de residencia

Pipe Bueno, uno de los cantantes más importante de la industria musical colombiana, dio a conocer una fuerte noticia que ha generado sorpresa entre todos los seguidores de su música, pues se reveló que se va a ir de Colombia en los próximos días, esto con el fin de tener un crecimiento en su carrera musical.

Por medio de sus redes sociales, Pipe Bueno dio a conocer a todos sus seguidores que luego de un proceso largo, el Gobierno de México le entregó los papeles para poder vivir junto a su familia en el país ‘Azteca’, lo que generó una gran sorpresa entre todos sus seguidores, quienes se manifestaron por medio de las redes sociales.

Pipe Bueno se va de Colombia para ir a vivir a México

En un video publicado en sus redes sociales, Pipe Bueno dejó ver el viaje que tuvo que realizar México para cumplir la cita donde le dieron tan anhelada noticia. Allí, el caleño se mostró muy contento por tener los papeles para quedarse a vivir en México, y advirtió a Luisa Fernanda W, quien es la prometida del cantante.

“Llegamos a la cita, es oficial, nos vinimos pa´ México, Luisa, prepare maletas, pues mi amor”, fueron las primeras declaraciones de Pipe Bueno.

Además, el reconocido cantante afirmó que la principal causa por la que deja territorio nacional es por buscar nuevos objetivos en su carrera musical, lo que deja ver que tendrá una nueva etapa en su trayectoria, la cual ya comienza a generar expectativa entre todos sus seguidores, quienes muestras su preocupación por la decisión de Pipe Bueno.

“Vengo a alzar bandera colombiana en México y a empezar una nueva etapa en mi carrera”, añadió el cantante.

Pipe Bueno le da un parte de tranquilidad a todos sus seguidores

Por último, Pipe Bueno le entregó un parte de tranquilidad a todos sus seguidores, pues dejó claro que a pesar de que ya no va a residir en Colombia seguirá teniendo varias presentaciones, además de visitar frecuentemente tierras cafeteras, esto con el objetivo de compartir varios momentos con sus seres queridos y seguidores.

“Ya tengo un pie acá y otro en Colombia, para a mi gente bella de Colombia, no se preocupen, porque si tengo que regresar cada fin de semana a dar mis conciertos lo haré, es como si no me hubiese ido”, finalizó Pipe Bueno.