Maluma presumió su nuevo reloj Jacob&Co: "No está en venta, es 1 de 1"

Este jueves 18 de julio, Maluma compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la cual mostró su nuevo reloj, de la exclusiva marca Jacob&Co. El artista antioqueño, de 30 años, posó con Jacob Arabo, fundador y director creativo de la reconocida empresa estadounidense, que ofrece piezas desde los $30.000 al $1.500.000 de dólares.

Juan Luis Londoño Arias, ganador de tres Latin Billboards, estuvo en el 'ojo del huracán' por los encontronazos que tuvo con los hinchas de la Selección de Argentina en el Hard Rock Stadium (Miami, Florida), que albergó la final de la Copa América 2024. El intérprete de éxitos como 'Hawái', 'No se me quita', 'Felices los 4' y 'Borró cassette' insultó a varios seguidores de la 'albiceleste'. Pues bien, el martes pasado aclaró lo ocurrido.

"Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo tan 'hijuemadre', por esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto, nos ponen todos los días más en alto y me siento demasiado pero demasiado orgulloso de ser colombiano. No me cambiaría por nada del mundo. Qué final, qué momentos, qué pasión por el fútbol", empezó diciendo 'Papi Juancho', quien compartió palco con Ryan Castro, Blessd, Feid, Karol G y Daniel Muñoz.

"Vi por ahí unos rumores que decían que yo estaba alegando. Eso es mierda, no crean lo que ven ahí por redes sociales, no me estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso a gritar a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esas sillas y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol", concluyó.

Maluma presumió su reloj Jacob&Co

Pues bien, después de esta polémica, el artista colombiano compartió una serie de fotos mostrando el reloj que le diseñó Arabo y que es único en el mundo. "'El reloj que me hizo Jacob no está en venta, es 1 of 1 (...) ¡otra más pa' la cultura!", dijo Londoño.

El 'Pretty Boy - Dirty Boy' ya había lucido un reloj de esta marca en los Grammy Awards 2024. Tuvo un Astronomia Tourbillon Baguette Rose Gold Ruby, de 930.000 euros, en su muñeca.

Fotos del reloj Jacob&Co de Maluma