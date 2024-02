Margot Robbie desató la polémica en los Oscar: habló sobre su exclusión de las nominaciones

El próximo 10 de marzo, se llevará a cabo la entrega de los Oscars 2024, en el Dolby Theatre de Hollywood, ubicado en Los Ángeles (California, Estados Unidos). 'Barbie' recibió ocho nominaciones por parte de 'la Academia'; sin embargo, quedó excluida en dos categorías importantes: 'Mejor Actriz' Principal' y 'Mejor Dirección'. Margot Robbie habló sobre esa polémica.

La película sobre la muñeca de Mattel fue postulada a: 'Mejor Película', 'Mejor Actor de Reparto', 'Mejor Actriz de Reparto', 'Mejor Guion Adaptado', 'Mejor Diseño de Producción', 'Mejor Vestuario' y 'Mejor Canción', por partida doble.

El hecho de que Ryan Gosling (quien interpretó a Ken) fuera nominado y que hayan dejado por fuera a la actriz australiana, generó malestar entre la audiencia femenina. Sin embargo, Robbie señaló que no le afectó esta situación. "No hay forma de sentirse triste cuando sabes que has sido bendecida", dijo la protagonista de 'Barbie', durante un encuentro del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA).

Margot Robbie no entendió la exclusión de Greta Gerwig

"Obviamente, creo que Greta debía ser nominada como directora, porque lo que hizo solo pasa una vez en una carrera, una vez en la vida, lo que logró, realmente lo es", agregó la actriz nacida en Dalby, de 33 años.

Recordemos que para la categoría de 'Mejor Dirección' figuraron Christopher Nolan ('Oppenheimer'), Martin Scorsese ('Los asesinos de la luna'), Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas'), Justine Triet ('Anatomía de una caída') y Jonathan Glazer ('La zona de interés').

Margot Robbie y su felicidad por las 8 nominaciones de 'Barbie'

"Ha sido un año increíble para todas las películas. Creo que es más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria. (Estoy) más que sobrepasada de que tengamos ocho nominaciones a los premios de la Academia, es tan salvaje", señaló la actriz con dos nominaciones a los Oscars por sus roles en 'Yo, Tonya' y 'Bombshell'.

"Que todos hayan recibido los reconocimientos que han tenido es simplemente increíble, y también el reconocimiento a mejor película. Nos propusimos hacer algo que cambiara y afectara a la cultura, que generara algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y en algunos casos, mucho más de lo que jamás soñamos. Esa es, verdaderamente, la mayor recompensa que podría surgir de todo esto", concluyó.