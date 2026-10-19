Presentadora del Canal RCN reveló que le diagnosticaron cáncer: "Hay batallas que se viven en silencio"

María Mercedes Ruiz, una de las presentadores de Buen Día Colombia, sorprendió a sus seguidores tras revelar a través de su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama hace algunos meses, una batalla que decidió enfrentar en silencio mientras continuaba apareciendo televisión.

A través de un video en sus redes sociales, Ruiz dio a conocer cómo vivió los últimos meses tras un diagnóstico que le fue entregado en una revisión de rutina. Afirmó que cuando le hablaron de cáncer se llenó de angustia, pero pudo salir adelante en su proceso.

Recibí una de esas noticias que uno nunca quisiera escuchar y esa noticia vino acompañada de una palabra que cuando la escuchas, te estremece, te conmueve y te hace llenar de angustia y de muchas inquietudes.

La presentadora explicó que aprovechó este momento para conversar con Dios y que decidió llevar la batalla contra el cáncer únicamente con algunos de sus allegados. "Juntos como familia decidimos afrontar esto con mucha fuerza, mientras ustedes me veían regia, impoluta, porque mi decisión fue vivir esto a mi manera".

María Mercedes Ruiz confirmó que ya está libre de cáncer

Ruiz entregó detalles sobre el proceso médico que afrontó. Explicó que después de ser sometida a una cirugía, le hicieron cinco sesiones de radioterapia y explicó que el tipo de cáncer que padecía no requería de quimioterapia, lo que aceleró su recuperación.

Ahora, se vendrá una serie de controles con los especialistas. "Hoy puedo mirar hacia atrás y puedo decirles con absoluta certeza, con mucha alegría y con toda la tranquilidad del mundo, que soy una mujer sana y libre de cáncer".

María Mercedes agradeció a todo el personal médico que la acompañó durante estos meses de angustia que vivió y aprovechó para enviar un mensaje de esperanza para las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad. "Siempre hay esperanza".