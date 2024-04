Martha Bolaños recibió duros mensajes anónimos en la Casa de los Famosos

En la noche de este viernes 26 de abril se llevó a cabo una nueva dinámica en la Casa de los Famosos del Canal RCN en la que los participantes tuvieron la oportunidad de desahogar los sentimientos que tienen por sus compañeros y una de las competidoras que más mensajes recibió fue Martha Bolaños.

Martha ha sido una de las participantes más controversiales a lo largo del reality y por tal razón ha hecho amistades y enemistades que aprovecharon esta dinámica para dejarle fuertes mensajes anónimos que solo los televidentes tuvieron la oportunidad de saber quiénes eran los autores.

Martha Isabel Bolaños recibió mensajes anónimos

Después de algunas charlas entre los habitantes de la Casa, el encargado de distribuir las cartas anónimas fue el líder de la semana, Alfredo, quien fue entregando una por una a sus compañeros y todas las miradas se fueron con Martha.

Los televidentes de este famoso reality fueron los únicos en saber en ciencia cierta quiénes le enviaron los mensajes a Martha, quien los leyó y reaccionó ante las cámaras.

En un primer momento fue el turno de ‘Pantera’, quien señaló que no tenía ningún sentimiento bueno hacia ella, pero que tampoco iba a ahondar en las malas acciones que la actriz ha realizado en la competencia.

“No diré palabras feas para ofender porque es muy fácil decirlas, tampoco me enfocaré en tus actos porque es tu personalidad y tu sentir, pero no gastaré palabras bonitas de elogios porque no te las mereces, solo te diré, Dios bendiga tu camino”, le escribió.

Finalmente, la creadora de contenido ‘La Segura’ también apareció en pantalla central y aunque claramente no ha tenido una buena relación con Martha, la influencer optó por hacerle saber sus disgustos muy políticamente correcta.

“Martha Isabel Bolaños me parece que eres una persona divertida cuando quieres, pero te pones barreras con muchas personas, la lejanía entre tú y yo la ponen tus acciones cuando veo que eres desleal automáticamente siento que eres una persona que quiero lejos de mí”, dijo.

“Ojalá este camino por La Casa te enseñe que aceptar un error no te hace una mala persona, solo te convierte en un humano y que la lealtad es algo tan valioso que no se compra y que tú no tienes, deja salir esa Martha real que tienes muy guarda”, sentenció.