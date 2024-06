Camilo Sáenz rompe el silencio tras su salida de MasterChef: así respondió a las críticas

Camilo Sáez es el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2024, reality del Canal RCN que ya cumple una semana de estar al aire.

Justamente, uno de los capítulos que más llamó la atención fue el del lunes 24 de junio, donde se dio la salida de Camilo Sáenz, quien con un tartar no pudo convencer a los chef para que continuara en el reality.

En medio de los numerosos comentarios generados por su salida, Camilo decidió no quedarse en silencio y utilizó su cuenta de Instagram para abordar el tema.

En un video, el actor explicó que hizo lo mejor posible durante su breve tiempo en el reality show. Además, expresó un profundo agradecimiento hacia el programa, los jurados y todos sus compañeros, de quienes aseguró haber aprendido mucho.

Por otro lado, Sáenz comentó que lo que se ve en la pantalla no refleja ni la mitad de lo que realmente se vive dentro de la competencia y en el set. También respondió a quienes lo han criticado por lo visto en el programa, afirmando que recibe todos los comentarios negativos de la mejor manera, ya que lo ayudan a convertirse en una mejor persona.

"Tarte (haciendo referencia a su tartar) de hacer lo mejor que pude. Solamente tengo agradecimiento para todas las personas del programa, los jueces, compañeros, Claudia (Bahamón) y gracias a todos los que me acompañaron", inició en el video.

Y agregó: "Lo que se vive todos los días allá no es lo que alcanza a salir. Gracias a los que creyeron, me llevo que la cocina me encanta, me gusta y a las personas que mandaron mala onda todo bien, también es bien recibida, me enseñan cosas. Fue una gran experiencia y es algo que me llevaré para toda mi vida".