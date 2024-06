Karen Sevillano se estrelló con su carro: la vallecaucana contó detalles del accidente

Karen Sevillano, la influencer vallecaucana de 28 años de edad, fue la primera ganadora de la Casa de los Famosos Colombia.

Por medio de la votación del público, se tomó esta decisión, donde superó en votaciones a Julián Trujillo (segundo en el reality), Miguel Melfi y Sebastián González.

A Karen Sevillano le ha costado regresar a la vida real

A través de su cuenta de Instagram, la vallecaucana confesó que le ha costado mucho regresar a la vida real luego de estar durante cuatro meses en el reality.

“Cuando yo salí de la casa tuve un ataque de ansiedad, el cuerpo me temblaba y yo no sabía por qué. No comí, ni dormí, me sentía nerviosa”, dijo Karen a través de su cuenta de Instagram.

Del mismo modo confesó que se ha sentido diferente al momento de hacer varias actividades que antes realizaba sin problema alguno, como por ejemplo, manejar carro. De hecho confesó que lo estrello.

Karen Sevillano confesó que estrelló su carro

“Ayer fue la primera vez que manejé y en vez de oprimir el freno, pisé el acelerador y me choqué con un muchacho. Nada grave, solo le dañé la placa. Volver a la realidad no es fácil. Me siento agotada”.