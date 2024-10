Claudia Bahamón confirmó cuándo volverá a MasterChef: "Extraño verme en mi programa"

MasterChef Celebrity sigue sorprendiendo a sus seguidores con emocionantes desafíos y momentos cargados de nostalgia.

En el capítulo 82, transmitido el pasado 30 de septiembre, se definió el esperado Top 10 de los mejores cocineros, un momento crucial que también trajo consigo la eliminación de Ilenia Antonini.

Sin embargo, una de las grandes preguntas que han tenido tanto los televidentes como los participantes ha sido la ausencia de Claudia Bahamón, la querida presentadora del programa que no ha estado en los últimos capítulos.

Afortunadamente, la misma Claudia decidió aclarar la situación y finalmente confirmó cuándo regresará a la cocina más famosa del mundo.

Claudia Bahamón habló sobre su ausencia en MasterChef

A través de sus redes sociales, Claudia Bahamón se dirigió a sus seguidores para hablar sobre su ausencia. Con el carisma y humor que la caracterizan, publicó en su cuenta de Twitter (ahora X) el pasado 30 de septiembre: "Ya no me acuerdo cuándo regreso a MasterChef, pero ya hasta yo me extraño verme en mi programa. #MasterChefCelebrity Jajajajaj".

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos internautas expresaron su deseo de volver a verla en el programa, destacando la energía y alegría que Claudia aporta en cada episodio.

¿Cuándo regresa Claudia Bahamón?

Este martes, Claudia Bahamón fue aún más específica sobre su retorno, al compartir un carrete con imágenes de los diez finalistas en su cuenta de Instagram.

En la publicación, la presentadora escribió: "¡Comenzó esto! La locura de lo que se viene, amigos! (Bueno, y regreso el jueves jajajajaj prometido)" . Con este mensaje, confirma que su regreso será en el próximo episodio, el jueves 3 de octubre , cuando finalmente volverá a la cocina más famosa de Colombia.

Este anuncio llenó de emoción a los seguidores de MasterChef Celebrity , quienes esperan verla nuevamente adornando el set con su sonrisa y su presencia inconfundible. El regreso de Claudia Bahamón promete traer de vuelta la esencia del programa, justo en un momento clave donde los mejores cocineros competirán por alcanzar la final.

Ya hablando de la recta final, el Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia está conformado por los siguientes participantes: Paola Rey, Catherine Ibargüen, Juan Pablo Llano, Vicky Berrío, Dominica Duque, Cony Camelo, Martina La Peligrosa, Jacko, Carolina Cuervo y Nina Caicedo.