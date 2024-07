MasterChef: ¡La reacción de Dominica Duque tras cruce entre Alejandro Estrada y Franko Bonilla!

En un giro inesperado de los acontecimientos, los participantes Alejandro Estrada y Franko se encontraron en desacuerdo durante un reciente desafío de 'Reto de salvación' en MasterChef Celebrity.

A pesar de su decisión de formar una pareja para la competencia, se sorprendieron al descubrir que tendrían que competir entre sí, y que solo uno de ellos conseguiría un lugar en el próximo 'Reto de eliminación'.

El desafío requería que ambos concursantes crearan un plato con salvado de trigo, y ambos optaron por la misma receta.

Sin embargo, a mitad de la competencia, se les pidió que cambiaran de puesto, lo que provocó un acalorado intercambio entre los dos. Según Franko, sintió que Alejandro comenzó a sabotear sus esfuerzos, creyendo que volverían a sus puestos originales.

A punto de concluir la competencia, Franko hizo una revelación sorprendente: acusó a Alejandro de haber contaminado su sartén con los dedos después de que le ordenaran que levantara las manos.

Este acto molestó profundamente al comediante y desencadenó un tenso enfrentamiento entre los dos concursantes.

"Cuando bajamos las manos va desde su lugar de trabajo hacia el mío, y mete los dedos en el pan y lo rompe. El pan no está bien cocinado, y asumo que me vaya a retocar de eliminación, pero siento que eso no puede pasar", comenzó diciendo Franko.