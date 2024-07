La fuerte discusión entre Alejandro Estrada y Franko Bonilla en MasterChef: ¡Directo a reto de eliminación!

En la noche de este lunes hubo un reto de salvación en Masterchef Celebrity Colombia 2024, el cual dejó una polémica entre Franko Bonilla y Alejandro Estrada.

Todos los que tenían delantal negro tenían que enfrentarse entre sí para evitar ir a retomar la eliminación.

Así fue el reto de salvación del 8 de julio

El jurado le pidió a cada uno de los participantes que se hicieran por parejas y cada uno de ellos eligió a su "mejor amigo". Sin embargo, no contaban con que todo iba a cambiar.

Una vez eligieron la receta, las reglas del capítulo de Masterchef indicaron que debían enfrentarse entre sí y solo uno se quitaba el delantal negro.

Acto seguido, cada uno tenía una receta en mente al comienzo, pero luego tuvieron que intercambiar de plato e ingredientes, algo que los sacó de la zona de confort.

Franko Bonilla y Alejandro Estrada tuvieron una discusión candente

Bonilla y Estrada se enfrascaron. Sin embargo, durante el discurso, Franko decía que no veía a Alejandro trabajando honestamente.

Al final, el comediante alzó la mano y le dijo a los jurados que Alejandro Estrada le tocó su plato después de que Claudi hubiera dicho "manos arriba".

"Cuando bajamos las manos va desde su lugar de trabajo hacia el mío, y mete los dedos en el pan y lo rompe. El pan no está bien cocinado, y asumo que me vaya a retocar de eliminación, pero siento que eso no puede pasar", comenzó diciendo Franko.

La respuesta de Estrada fue inmediata: "Fue la desilusión que estábamos haciendo el mismo plato, el pan no elevó y en el afán de no vayas a presentar eso... le dije que estaba crudo, pero fue en el afán de querer ayudar".

"Yo quiero creerle, pero después de levantar las manos no puedo tocar el plato ni el mío, y mucho menos el del otro", respondió Bonilla.

Finalmente Estrada dijo: "Clau le tuvo que decir dos veces a Franco "manos arriba" y todavía estaba dejando la cuchara al lado".

La decisión del jurado es que ambos fueran a retomar la eliminación.