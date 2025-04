Karina y La Liendra discutieron en La Casa de los Famosos: 'Alerta' tuvo que intervenir

Una nueva polémica sacudió la tranquilidad en La Casa de los Famosos Colombia. Esta vez, los protagonistas fueron Karina García y La Liendra, quienes sostuvieron un intercambio de palabras que evidenció las divisiones internas del grupo, justo antes de iniciar una dinámica física en la competencia.

El hecho ocurrió momentos antes de una actividad de aeróbicos, cuando La Liendra entró a la habitación Fuego presumiendo su vestimenta deportiva.

Sin embargo, la atmósfera ligera cambió rápidamente cuando Karina García hizo mención a los recientes conflictos con Laura González, comentando además cómo el humorista Alerta la ha respaldado públicamente.

¿Por qué discutieron Karina Karcía y La Liendra?

La intervención de Karina pareció incomodar a La Liendra, quien no dudó en expresar su desacuerdo con que un hombre intervenga en problemas entre mujeres.

Qué mal que tenga 59 años y no sepa que los problemas de las mujeres son de las mujeres, lanzó el influenciador, refiriéndose a Alerta.

La respuesta generó incomodidad y abrió un debate sobre los límites entre la amistad y la lealtad en el contexto del reality.

Karina fue clara al responderle: “No es un tema de amistad, es un tema de lealtad”, defendiendo la postura del humorista y su apoyo en medio de las tensiones que ha vivido dentro del programa.

La Liendra tuvo diferencias con Karina García y Alerta

El cruce de palabras no terminó ahí. Durante una conversación posterior, La Liendra insistió en desentenderse: “A mí no me meta en sus problemas”, dijo.

Ante esto, Alerta volvió a salir en defensa de Karina y asumió una actitud paternalista. “Uno ya tiene claro qué es la lealtad y qué es la amistad, olvídese”, sentenció.

El humorista incluso aseguró que, si la situación fuera al revés, él también defendería a La Liendra en caso de un ataque. “Es mi problema también, entre comillas, sabiéndolo manejar. Sin amedrentar”, concluyó.

Este nuevo enfrentamiento deja en evidencia cómo las alianzas, los desacuerdos y los roces personales continúan marcando el rumbo de La Casa de los Famosos Colombia.