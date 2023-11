5 restaurantes colombianos quedaron en el top 50 de los mejores de Latinoamérica: esto cuestan sus platos

En el prestigioso listado de 'The Latin America Best Restaurants 2023', cinco restaurantes colombianos destacan por su excelencia y se sitúan entre los 50 mejores de Latinoamérica. Estos establecimientos no solo hacen gala de reconocimientos internacionales, sino que también ofrecen una experiencia culinaria extraordinaria, acompañada de precios que van desde los 27.000 pesos colombianos hasta $1.100.000

Mejores restaurantes colombianos en 'The Latin America Best Restaurants 2023'

Uno de los nombres más reconocidos en este exclusivo ranking es El Chato, un restaurante fundado por el aclamado chef Álvaro Clavijo. Con una propuesta gastronómica vanguardista y de alta calidad, El Chato cautiva a los comensales con platos que van desde los sabores tradicionales hasta una fusión de ingredientes locales e internacionales. Sus precios oscilan entre los 45.000 pesos y los 470.000 pesos, convirtiéndolo en una opción asequible para aquellos que buscan deleitarse con una experiencia gourmet.

Otro restaurante destacado en esta lista es Leo, dirigido por la talentosa chef cartagenera Leonor Espinosa. Con una propuesta centrada en la cocina tradicional colombiana, Leo se ha ganado el reconocimiento internacional gracias a su enfoque en ingredientes autóctonos y técnicas culinarias ancestrales. Los platos fuertes en Leo tienen un costo que va desde los 27.000 pesos hasta los 400.000 pesos, brindando así una experiencia gastronómica accesible para todos los comensales.

Restaurantes colombianos en el top 50 de 'The Latin America Best Restaurants 2023'

Además de El Chato y Leo, otros tres restaurantes colombianos también destacan en esta prestigiosa lista. Estos son Celele, Harry Sasson y Criterion, cada uno con su propia propuesta gastronómica única y precios que van desde los 40.000 pesos hasta los 1.100.000 pesos. Estos establecimientos se caracterizan por la innovación en sus platos, la atención al detalle y la pasión por resaltar los sabores auténticos de Colombia.

X.O. Medellín: en el puesto 27, se ubica como un colectivo conceptual en la exploración culinaria del territorio colombiano.

Con maridaje de vinos y licores: 589.000 pesos colombianos

Sin maridaje: 429.000 pesos colombianos

Humo Negro: en la posición 44, este restaurante ofrece platos desde los $27.000 a $250.000

Con estos cinco restaurantes colombianos en el panorama gastronómico de Latinoamérica, queda evidenciado el compromiso de la industria culinaria del país por ofrecer experiencias de clase mundial.

Desde platos tradicionales hasta creaciones vanguardistas, estos establecimientos se han convertido en un referente indiscutible para los amantes de la buena comida y la excelencia en el servicio.

Ahora, los apasionados de la gastronomía tienen la oportunidad de disfrutar de los sabores únicos y las emociones que estos restaurantes colombianos ofrecen. Una oferta gastronómica diversa y de calidad que se destaca en el escenario latinoamericano y que deja en alto el nombre de Colombia como destino culinario de primer nivel.