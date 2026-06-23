Meta se cae a nivel global HOY y estas son las fallas en WhatsApp y Facebook

Este martes 23 de junio, los servicios principales de Meta sufrieron una caída masiva a nivel mundial, dejando a millones de usuarios completamente incomunicados. Las plataformas WhatsApp, Instagram y Facebook presentan fallas críticas en sus servidores, lo que ha provocado un colapso en la comunicación digital y cientos de miles de reportes en tiempo real.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, las interrupciones comenzaron a registrarse masivamente. Los usuarios reportan desde la imposibilidad de enviar mensajes de texto y notas de voz, hasta problemas severos para actualizar las pantallas de inicio de sus aplicaciones.

Fallas principales reportadas por los usuarios

WhatsApp: Los mensajes se quedan congelados con el icono del reloj ("conectando") y la versión de WhatsApp Web se desconecta por completo.

Instagram: El feed principal no se actualiza y aparece el mensaje "no se pudo actualizar el feed", sumado a fallas para cargar historias y enviar mensajes directos (DMs).

Facebook: Cierre automático de sesiones de forma repentina, error al ingresar credenciales y lentitud generalizada en la aplicación de escritorio.

El ecosistema de aplicaciones de Mark Zuckerberg (Meta Platforms) opera bajo una infraestructura de servidores compartida. Esto significa que cuando ocurre un error técnico en el núcleo de su base de datos o en el enrutamiento de red, el impacto arrastra de forma simultánea a WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y Threads.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa exacta de la falla. No obstante, este tipo de problemas masivos suelen estar vinculados a actualizaciones de software defectuosas o errores en los protocolos de configuración global (BGP).