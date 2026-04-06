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Así puede desbloquear el balón del Mundial en la app de WhatsApp: aquí los detalles

La aplicación anunció nuevas herramientas para chats, videollamadas y canales con el objetivo de que los usuarios compartan en tiempo real la emoción del Mundial de Fútbol.

Foto: WhatsApp Diseñado por Magnific
Foto: WhatsApp y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
09:11 p. m.
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La pasión por el fútbol suele trasladarse más allá de los estadios y las pantallas de televisión. Conversaciones en grupos de amigos, debates sobre resultados, celebraciones de goles y análisis posteriores a los partidos forman parte de la experiencia de millones de aficionados alrededor del mundo.

Con la llegada de un importante torneo internacional en el que participarán 48 selecciones, WhatsApp anunció una serie de novedades enfocadas en enriquecer la interacción entre sus usuarios durante la competencia.

Las nuevas funciones buscan facilitar que los aficionados compartan emociones, opiniones y reacciones mientras siguen cada encuentro. La plataforma apuesta por herramientas visuales y de comunicación que permitan vivir el torneo de una manera más dinámica dentro de la aplicación.

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Nuevas experiencias para chats, videollamadas y reacciones

Entre las novedades destaca la incorporación de la pelota oficial del campeonato, denominada Trionda, desarrollada por Adidas. Durante el torneo, el tradicional emoji de fútbol dentro de WhatsApp adoptará la apariencia de este balón oficial. Los usuarios podrán utilizarlo tanto en mensajes como en reacciones dentro de las conversaciones.

La aplicación también presentó nuevos efectos temáticos para videollamadas grupales, con el objetivo de que los aficionados puedan compartir la emoción de los partidos con familiares y amigos, incluso cuando se encuentren en diferentes ciudades o países.

A esto se suma el lanzamiento de un paquete especial de stickers inspirados en el fútbol. La colección busca ofrecer nuevas alternativas para expresar sentimientos como la alegría por una victoria, la frustración de un penal fallado o la polémica generada por decisiones arbitrales durante los encuentros.

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Canales y herramientas de información en tiempo real

Otra de las novedades estará enfocada en los canales de WhatsApp. La compañía anunció la creación de un directorio dedicado exclusivamente al fútbol, donde los usuarios podrán encontrar equipos, resultados, noticias y contenido relacionado con el desarrollo del torneo.

Además, los canales podrán publicar actualizaciones mediante estados, una función que permitirá a los seguidores acceder de forma más rápida a contenidos como cuentas regresivas, imágenes detrás de cámaras y momentos destacados de los partidos. Los usuarios tendrán la posibilidad de ocultar los estados de determinados canales o dejar de seguirlos cuando lo consideren necesario.

La plataforma también destacó el papel de Meta AI, impulsada por la tecnología Muse Spark, como una herramienta para consultar información relacionada con el campeonato. Entre las opciones disponibles se encuentran actualizaciones de posiciones, datos de jugadores y recomendaciones de lugares cercanos para seguir los encuentros.

WhatsApp recordó que todas las conversaciones personales, llamadas y mensajes continúan protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que los intercambios privados entre usuarios permanezcan seguros durante el desarrollo del torneo.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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