"Necesita cuidarse mucho": Mhoni Vidente rompió el silencio nuevamente con esta predicción

En los últimos días, en el marco del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México, Mhoni Vidente leyó sus cartas y habló de Donald Trump.

La reconocida astróloga recordó que el mandatario estadounidense cumplió años el 14 de junio y le envió una advertencia muy importante. ¿Cuál fue? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue como Mhoni Vidente alertó que Donald Trump necesita cuidarse

De acuerdo con Mhoni Vidente, hay muchas personas que no están de acuerdo con la forma de gobernar de Donald Trump y, por lo tanto, es necesario que él no descuide ningún detalle relacionado con su seguridad.

"Necesita cuidarse mucho Donald Trump porque le sale que lo han querido desvivir al pobre hombre. Eso de ser político es una carrera de alto peligro", afirmó la astróloga de origen cubano.

"Aquí lo que tiene que hacer Donald Trump es relajarse y disfrutar el Mundial. Él va a estar en el cierre, el 19 de julio, y va a estar con el presidente de Canadá y con varia gente. Pero, Donald Trump se tiene que cuidar otra vez de los atentados porque los trae muy cerca", añadió.

Las declaraciones exactas de Mhoni Vidente se pueden escuchar aquí:

Mhoni Vidente también ha advertido a los ciudadanos: ¿por qué?

Aparte del análisis sobre el presidente Donald Trump, Mhoni Vidente también aseguró que las personas deben estar muy pendientes de los factores climáticos y meteorológicos.

Y es que, según sus cartas, en los próximos meses del 2026 se podrían presentar huracanes muy fuertes, principalmente en México.

Los huracanes, de acuerdo con la reconocida astróloga radicada en México, podrían ser tres y alcanzar una categoría de 5.

En ese contexto, Mhoni Vidente recomienda refugiarse en las viviendas, no circular por zonas propensas a inundaciones y tener una linterna a la mano.